Дюрі-бачі написав:МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом". Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі: 1. Є зовнішня допомога 2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
Shaman написав:дограємося до чергового кратного девалу
Його й так не уникнути після перемоги.
Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.
Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.
Ну і добре) Вам як визнаному спеціалісту по побутовим відходам можна нагадати крилату фразу одного не менш видатного дитячого психолога, яка вже стала мемом про західну допомогу, вона була сказана на початку 2023-го, ось так вона звучить: західна допомога тільки до літа 2023-го. Класіка, ваш ідейний натхненник теж чекає, то Трампа, то послаблення допомоги, то ще чогось, а тим часом бензоколонка закінчується в усіх змістах((( По курсу, ось напевне діапазон 40.5-40.7 на Міжбанку то є закон на квартал, користуйтесь кому треба...
Ну і добре) Вам як визнаному спеціалісту по побутовим відходам можна нагадати крилату фразу одного не менш видатного дитячого психолога, яка вже стала мемом про західну допомогу, вона була сказана на початку 2023-го, ось так вона звучить: західна допомога тільки до літа 2023-го. Класіка, ваш ідейний натхненник теж чекає, то Трампа, то послаблення допомоги, то ще чогось, а тим часом бензоколонка закінчується в усіх змістах((( По курсу, ось напевне діапазон 40.5-40.7 на Міжбанку то є закон на квартал, користуйтесь кому треба...