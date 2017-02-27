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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 чер, 2024 10:06
Игорь Алексеевич написав:
военным тоже еще не выплатили. Хотя у всех выплаты должны были быть 20 -22 числа
холява написав:
Выплаты военным идут после 25 числа
Переважно нам премія приходить після 20го числа.
Але цього місяця прийшла 18го!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:07
Victor8 написав:
Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:04
Игорь Алексеевич написав:
А тем временем у нас задерживают выплаты ВПО, бюджетникам и говорят военным тоже еще не выплатили. Хотя у всех выплаты должны были быть 20 -22 числа.
Самоизоляция самой экономически активной части населения тут совсем не при деле
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:16
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
военным тоже еще не выплатили. Хотя у всех выплаты должны были быть 20 -22 числа
холява написав:
Выплаты военным идут после 25 числа
Переважно нам премія приходить після 20го числа.
Але цього місяця прийшла 18го!
Зменшували виплату в цьому місяці?
Як вийшло відносно попередніх?
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