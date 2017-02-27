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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11498114991150011501

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
22%
18
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:06

Але це вже не ті гроші, що були в 2022р

  Игорь Алексеевич написав:военным тоже еще не выплатили. Хотя у всех выплаты должны были быть 20 -22 числа
  холява написав:Выплаты военным идут после 25 числа

Переважно нам премія приходить після 20го числа.
Але цього місяця прийшла 18го!
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:07

  Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.


скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:04

  Игорь Алексеевич написав:А тем временем у нас задерживают выплаты ВПО, бюджетникам и говорят военным тоже еще не выплатили. Хотя у всех выплаты должны были быть 20 -22 числа.


Самоизоляция самой экономически активной части населения тут совсем не при деле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:16

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:военным тоже еще не выплатили. Хотя у всех выплаты должны были быть 20 -22 числа
  холява написав:Выплаты военным идут после 25 числа

Переважно нам премія приходить після 20го числа.
Але цього місяця прийшла 18го!


Зменшували виплату в цьому місяці?
Як вийшло відносно попередніх?
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