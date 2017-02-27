Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
UA написав:Самоизоляция самой экономически активной части населения тут совсем не при деле
Пильне око дописувача не знає що трапилось 24.02.22? А чому ці "самі активні" втікли від своїх обов'язків і сидять по підвалах? Як завжди великі геостратегі і віруючих в масонів переплутали причину і наслідки, но то напевне вікове((( По курсу, знову не цікаво, все в межах 40.50-40.70.
Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.