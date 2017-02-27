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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11499115001150111502

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
22%
18
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:02

  centurionus написав:
  somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?

Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.

Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації.
Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період.
Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл.
Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:46

  somilitark написав:
  centurionus написав:
  somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?

Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.

Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації.
Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період.
Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл.
Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.

... США - хрусть, папалам. Вот до чєго ети Трампьі доводят. (с)
flyman
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