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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:02
centurionus написав: somilitark написав:
Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації.
Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період.
Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл.
Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:46
somilitark написав: centurionus написав: somilitark написав:
Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації.
Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період.
Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл.
Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
... США - хрусть, папалам. Вот до чєго ети Трампьі доводят. (с)
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