Додано: Чет 27 чер, 2024 15:14

Успіх написав: Bobua написав:





Зменшували виплату в цьому місяці?

Як вийшло відносно попередніх? Зменшували виплату в цьому місяці?Як вийшло відносно попередніх?

А оце - гарне запитання!



Так як я їздив цього місця копати/будувати/облаштовувати бліндажі і копаніри(для нашої батареї)... а минулого ~ пів місяця(за який і прийшла премія) я копав/будував/облаштовував бійниці для піхоти - то за це мені НЕ заплатили, хоч нам казали, що пишуть БРку і, взагалі, копали ці бійниці майже поруч наших ВП!(тобто, в зоні ризику - в зоні БД!)

Заплатили мені лише за дні, які я був на ВП і наче, ще якихось 2дні наче доплюсували(або я не правильно порахував)



А за поточний місяць - відкритим текстом сказали, що оплачувати за наше копання/будування - НЕ будуть!



А у Вас як? А оце - гарне запитання!Так як я їздив цього місця копати/будувати/облаштовувати бліндажі і копаніри(для нашої батареї)... а минулого ~ пів місяця(за який і прийшла премія) я копав/будував/облаштовував бійниці для піхоти - то за це мені НЕ заплатили, хоч нам казали, що пишуть БРку і, взагалі, копали ці бійниці майже поруч наших ВП!(тобто, в зоні ризику - в зоні БД!)Заплатили мені лише за дні, які я був на ВП і наче, ще якихось 2дні наче доплюсували(або я не правильно порахував)А за поточний місяць -А у Вас як?

обвал виплат

заохочення якось сумнівно оголошували

Що ж вони планують?

Цікаво, цікаво...Якісь вони дуже “економні” стали. Цікаво чого б це? 🤔У насу цьому місяці (за минулий) -- хоч має сенс. Ті сотні, що були на нулі -- постраждали. І можна вважати, що від бату користі нема.Копання у нас теж “у тренді”. 😒Треба ще розвідати чи з цілини вручну, чи хоч щось техніка до того зробила?Якщо бояться велику техніку завозити, то чому хоч би не мінідігерами?Але. Дивно, десь отак: “хочете за день викопайте, хочете за три”. І, водночас, якісь обіцянки-цяцянки якихось тисяч за ті дні.Сенс мучитись і копати швидше ще у таку смеку..? Лише зі страху перед дронами чи мінометами?Чи копають активно хоч десь, хоч за десятки км від нулів, великою потужною технікою?І так, аби туди не стікалась вся вода після дощу, для ганебних фоток в інетах.Чи, можливо, все робиться “кротами” аби фронт і далі так швиденько сипався, як після Овдіївки?Аби суспільство нарешті визнало що ні “копати”, ні воювати воно не хоче, і згодне на РПВ?І по курсу неясно...Якщо війську не платити -- тоАле якщо фронт покотиться на захід -- то