Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації. Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період. Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл. Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації. Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період. Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл. Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
... США - хрусть, папалам. Вот до чєго ети Трампьі доводят. (с)
Зменшували виплату в цьому місяці? Як вийшло відносно попередніх?
А оце - гарне запитання!
Так як я їздив цього місця копати/будувати/облаштовувати бліндажі і копаніри(для нашої батареї)... а минулого ~ пів місяця(за який і прийшла премія) я копав/будував/облаштовував бійниці для піхоти - то за це мені НЕ заплатили, хоч нам казали, що пишуть БРку і, взагалі, копали ці бійниці майже поруч наших ВП!(тобто, в зоні ризику - в зоні БД!) Заплатили мені лише за дні, які я був на ВП і наче, ще якихось 2дні наче доплюсували(або я не правильно порахував)
А за поточний місяць - відкритим текстом сказали, що оплачувати за наше копання/будування - НЕ будуть!
А у Вас як?
😳
Цікаво, цікаво... Якісь вони дуже “економні” стали. Цікаво чого б це? 🤔
У нас обвал виплат у цьому місяці (за минулий) -- хоч має сенс. Ті сотні, що були на нулі -- постраждали. І можна вважати, що від бату користі нема.
Копання у нас теж “у тренді”. 😒 Треба ще розвідати чи з цілини вручну, чи хоч щось техніка до того зробила? Якщо бояться велику техніку завозити, то чому хоч би не мінідігерами?
Але заохочення якось сумнівно оголошували. Дивно, десь отак: “хочете за день викопайте, хочете за три”. І, водночас, якісь обіцянки-цяцянки якихось тисяч за ті дні. Сенс мучитись і копати швидше ще у таку смеку..? Лише зі страху перед дронами чи мінометами?
Що ж вони планують? Чи копають активно хоч десь, хоч за десятки км від нулів, великою потужною технікою? І так, аби туди не стікалась вся вода після дощу, для ганебних фоток в інетах.
Чи, можливо, все робиться “кротами” аби фронт і далі так швиденько сипався, як після Овдіївки? Аби суспільство нарешті визнало що ні “копати”, ні воювати воно не хоче, і згодне на РПВ?
І по курсу неясно... Якщо війську не платити -- то долар вниз? Але якщо фронт покотиться на захід -- то долар же ж вгору? Чи все вийде в нуль? 😁