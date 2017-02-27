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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11498114991150011501

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
22%
18
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:34

  baraka написав:
  Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.


скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.

Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів.
Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen:
https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL
Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:45

  centurionus написав:
  baraka написав:
  Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.


скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.

Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів.
Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen:
https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL
Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.

Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?

Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:31

Націоналізували банк зрадника: історія Мотор-Банку. Про націоналізацію банків в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:02

  centurionus написав:
  somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?

Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.

Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації.
Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період.
Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл.
Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:46

  somilitark написав:
  centurionus написав:
  somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді.
Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці?
Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?

Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа.
У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.

Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації.
Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період.
Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл.
Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.

... США - хрусть, папалам. Вот до чєго ети Трампьі доводят. (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:02

Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:14

  Успіх написав:
  Bobua написав:


Зменшували виплату в цьому місяці?
Як вийшло відносно попередніх?

А оце - гарне запитання! :D

Так як я їздив цього місця копати/будувати/облаштовувати бліндажі і копаніри(для нашої батареї)... а минулого ~ пів місяця(за який і прийшла премія) я копав/будував/облаштовував бійниці для піхоти - то за це мені НЕ заплатили, хоч нам казали, що пишуть БРку і, взагалі, копали ці бійниці майже поруч наших ВП!(тобто, в зоні ризику - в зоні БД!)
Заплатили мені лише за дні, які я був на ВП і наче, ще якихось 2дні наче доплюсували(або я не правильно порахував)

А за поточний місяць - відкритим текстом сказали, що оплачувати за наше копання/будування - НЕ будуть!

А у Вас як?


😳

Цікаво, цікаво...
Якісь вони дуже “економні” стали. Цікаво чого б це? 🤔

У нас обвал виплат у цьому місяці (за минулий) -- хоч має сенс. Ті сотні, що були на нулі -- постраждали. І можна вважати, що від бату користі нема.

Копання у нас теж “у тренді”. 😒
Треба ще розвідати чи з цілини вручну, чи хоч щось техніка до того зробила?
Якщо бояться велику техніку завозити, то чому хоч би не мінідігерами?

Але заохочення якось сумнівно оголошували. Дивно, десь отак: “хочете за день викопайте, хочете за три”. І, водночас, якісь обіцянки-цяцянки якихось тисяч за ті дні.
Сенс мучитись і копати швидше ще у таку смеку..? Лише зі страху перед дронами чи мінометами?


Що ж вони планують?
Чи копають активно хоч десь, хоч за десятки км від нулів, великою потужною технікою?
І так, аби туди не стікалась вся вода після дощу, для ганебних фоток в інетах.

Чи, можливо, все робиться “кротами” аби фронт і далі так швиденько сипався, як після Овдіївки?
Аби суспільство нарешті визнало що ні “копати”, ні воювати воно не хоче, і згодне на РПВ?


І по курсу неясно...
Якщо війську не платити -- то долар вниз?
Але якщо фронт покотиться на захід -- то долар же ж вгору?
Чи все вийде в нуль? 😁
Bobua
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