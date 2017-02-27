Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації. Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період. Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл. Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації. Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період. Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл. Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
... США - хрусть, папалам. Вот до чєго ети Трампьі доводят. (с)