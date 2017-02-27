Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Victor8 написав:Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
скорее западу нужно длить нашу войну с рашкой. Потому что если не длить - запад становится сам более втянут в конфликт (и такое втягиваение больше проявит его слабость). И цена за такое дление для него пока сравнительно невысока.
Політика Саллівана/Байдена така: не дати програти (в їх розумінні) українцям і не дати виграти рф. Як тільки в рф дійдуть висновку про недосяжність цілей (контроль над Україною) і будуть готові до реальних переговорів, Україну змусять [Салліван і Ко] до переговорів. Відомий данський військовий аналітик Anders Puck Nielsen: https://youtube.com/@anderspuck?si=3rBEQrKx0bAxC6VL Варте уваги його відео щодо ознак невідворотності війни від 19.01.2022.
Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації. Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період. Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл. Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
somilitark написав:Справжня загадка це Трамп, не знаєш за кого вболювати на президентських виборах в листопаді. Демократи свого рода синиця в руці, а ось що таке республіканці? Зрадникі у вигляді Тейлор Грін, чи нащадки Рейгана?
Отож... Все залежить від переконливості радників, які будуть мати доступ до вух Трампа. У демократів є більш адекватне до реалій крило: Блінкен та "військові", але їхній вплив обмежений.
Якось дивився аналіз, всі пам'ятають економічну війну Трампа і Китая, так ось автори матеріала досить обгрунтовано доводили, що Трамп несе маячню, яка подобається пересічному реднеку, але його дії чітко виверені і всі направлені на здоровий глузд та захист інтересів західної цивілізації. Так що ставлю на Трампа, нехай вже буде якійсь кінець, ніж жахливий безкінечний період. Зварять не тільки рашистську жабу, но і нас теж, треба бачити перспективи відновлення, а не бентежне сьогодення, коли все перетворюється в попіл. Зараз Байден і Трамп йдуть хобот до хобота, періодично вириваючь по черзі вперед. Хто виграє не зрозуміло.
... США - хрусть, папалам. Вот до чєго ети Трампьі доводят. (с)
Експерти повідомили, що держави-члени БРІКС прагнули створити більш багатополярну фінансову систему. Для цього вони звернули увагу на нові транскордонні платіжні системи. На чолі цього плану стояв Китай, який також ухвалив рішення про прискорення розвитку Транскордонної міжбанківської платіжної системи (CIPS) – механізму розрахунків у юанях.
З червня 2023 року по травень 2024 року до CIPS приєдналися 62 учасники. Тож тепер ця система нараховує 142 прямі та 1394 непрямі учасники. Проте SWIFT все ще залишається лідером ринком з 11 тисячами підключеними банками.
долар США залишається головною резервною валютою у світі. Долар утримує цей статус з часів Другої світової війни. На сьогодні саме у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі, тоді як на євро припадає 21%.
Також у 2023 році частка юаня у світових валютних резервах зменшилася до 2,3%, впавши з пікового показника на рівні 2,8%, який зафіксували у 2022 році. Такий результат зафіксували навіть попри активну підтримку Китаєм ліквідності валюти.
Додають, що саме на долар США припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій. Загалом у документі вказали, що роль долара як головної світової резервної валюти надійна у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Крім того, наголошують, що усі потенційні конкуренти долара мають досить обмежені можливості, аби кинути виклик американській валюті. Це стосується навіть євро – другої найпопулярнішої валюти у світі.
Нагадаємо, що ще у 2023 році глава Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала загрозу глобальному статусу долара. За її словами, наразі немає жодної альтернативи для американської валюти. Один із ключових аргументів – відсутність необхідної інфраструктури в інших країнах, для того, щоб їхні валюти могли виконувати таку ж роль, як долар США.
Victor8 написав:Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть. 1,00 = 1,00 для начала к USD.
Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения. Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.