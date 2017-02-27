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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11499115001150111502

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:12

  Сибарит написав:
  Victor8 написав:Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.

Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения.
Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.

тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт? :D

це правило діє для всіх країн - для збільшення виробництва потрібна більш дешева власна валюта. для всіх, окрім ... США. бо вони свій торговий дефіцит закривають якраз за рахунок емісії світової валюти - долара. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:для всіх, окрім ...

Нажаль весь світ грає в гру "як зробити добре багатим за рахунок експлуатації бідних", тобто як скоріше девальвувати свою валюту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт?

Это правило, с небольшими ограничениями, действует для всех.
А вот задача увеличения конкурентоспособности производства является приоритетной не всегда. Те же демократы в США расставляют акценты несколько иначе.
К сожалению, для нас сейчас эта задача совсем не является приоритетной. Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
100% коли програміста, інтелектуала, людину з глибокими економічними знаннями, з потужними аналітичними здібностями Сибаріта змушують крутити баранку - от тут наше все, не буду цитувати лаврова :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:43

Відростаєм по 10-20 коп в день
А от вниз ніяк... Вперлися в .70.-.75 і топчимся на місті.
В кого які думки, продавати ще вниз чи це вже і є низ?)
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:51

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
100% коли програміста, інтелектуала, людину з глибокими економічними знаннями, з потужними аналітичними здібностями Сибаріта змушують крутити баранку - от тут наше все, не буду цитувати лаврова :twisted:

Спасибо, что поддержали мое утверждение. В военное время понимание целесообразности сильно меняется.
А цитировать эту мразь не надо - мы и без него прекрасно умеем материться :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:57

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
100% коли програміста, інтелектуала, людину з глибокими економічними знаннями, з потужними аналітичними здібностями Сибаріта змушують крутити баранку - от тут наше все, не буду цитувати лаврова :twisted:

Шкала корисності дуже різна, в першу чергу оцінюють вік, фізичну підготовку, а що може дати армії економічні здібності? Порахувати щось? :?:
Добре хоч не на ноль заперли, бо всі теплі місця в тилу зарезервовані і заброньовані для своїх, їх чіпати не можна, а на нулю найбільша потреба в людях, ось так і вийшло з моїм загиблим другом дитячим тренером по шахам, напівсліпий гросмейстер відправився в кулеметникі на ноль, результат прогнозований, Роман отримав лише першу зарплату, всі його здібності і заслуги "не знадобились"...
По курсу, ну зрозуміло що на міжбанку діапазон 40.50-40.70.
п.с. Трамп майже переміг?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:05

  Kravec_5 написав:Відростаєм по 10-20 коп в день
А от вниз ніяк... Вперлися в .70.-.75 і топчимся на місті.
В кого які думки, продавати ще вниз чи це вже і є низ?)
Це не низ, це дно... 😉😉😉
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:05

❗️Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном, — ДПС

Найближчим часом ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також фінансові дані про учасників міжнародних груп компаній, включаючи сплату податків, обсяги доходів, види діяльності та чисельність працівників у різних іноземних юрисдикціях.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:18

Свято наближається!©)))

  Xenon написав:
❗️Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном, — ДПС

Найближчим часом ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також фінансові дані про учасників міжнародних груп компаній, включаючи сплату податків, обсяги доходів, види діяльності та чисельність працівників у різних іноземних юрисдикціях.

Все буде Україна!©🤗🤗🤗😁😁😁
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