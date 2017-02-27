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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:12
Сибарит написав: Victor8 написав:
Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.
Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения.
Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.
тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт?
це правило діє для всіх країн - для збільшення виробництва потрібна більш дешева власна валюта. для всіх, окрім ... США. бо вони свій торговий дефіцит закривають якраз за рахунок емісії світової валюти - долара.
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Shaman
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:23
Shaman написав:
для всіх, окрім ...
Нажаль весь світ грає в гру "як зробити добре багатим за рахунок експлуатації бідних", тобто як скоріше девальвувати свою валюту.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:27
Shaman написав:
тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт?
Это правило, с небольшими ограничениями, действует для всех.
А вот задача увеличения конкурентоспособности производства является приоритетной не всегда. Те же демократы в США расставляют акценты несколько иначе.
К сожалению, для нас сейчас эта задача совсем не является приоритетной. Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
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Сибарит
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:41
Сибарит написав:
Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
100% коли програміста, інтелектуала, людину з глибокими економічними знаннями, з потужними аналітичними здібностями Сибаріта змушують крутити баранку - от тут наше все, не буду цитувати лаврова
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:43
Відростаєм по 10-20 коп в день
А от вниз ніяк... Вперлися в .70.-.75 і топчимся на місті.
В кого які думки, продавати ще вниз чи це вже і є низ?)
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Kravec_5
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:51
Василь-Рівне написав: Сибарит написав:
Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
100% коли програміста, інтелектуала, людину з глибокими економічними знаннями, з потужними аналітичними здібностями Сибаріта змушують крутити баранку - от тут наше все, не буду цитувати лаврова
Спасибо, что поддержали мое утверждение. В военное время понимание целесообразности сильно меняется.
А цитировать эту мразь не надо - мы и без него прекрасно умеем материться
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Сибарит
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:57
Василь-Рівне написав: Сибарит написав:
Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.
100% коли програміста, інтелектуала, людину з глибокими економічними знаннями, з потужними аналітичними здібностями Сибаріта змушують крутити баранку - от тут наше все, не буду цитувати лаврова
Шкала корисності дуже різна, в першу чергу оцінюють вік, фізичну підготовку, а що може дати армії економічні здібності? Порахувати щось?
Добре хоч не на ноль заперли, бо всі теплі місця в тилу зарезервовані і заброньовані для своїх, їх чіпати не можна, а на нулю найбільша потреба в людях, ось так і вийшло з моїм загиблим другом дитячим тренером по шахам, напівсліпий гросмейстер відправився в кулеметникі на ноль, результат прогнозований, Роман отримав лише першу зарплату, всі його здібності і заслуги "не знадобились"...
По курсу, ну зрозуміло що на міжбанку діапазон 40.50-40.70.
п.с. Трамп майже переміг?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:05
Kravec_5 написав:
Відростаєм по 10-20 коп в день
А от вниз ніяк... Вперлися в .70.-.75 і топчимся на місті.
В кого які думки, продавати ще вниз чи це вже і є низ?)
Це не низ, це дно... 😉😉😉
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:05
❗️Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном, — ДПС
Найближчим часом ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також фінансові дані про учасників міжнародних груп компаній, включаючи сплату податків, обсяги доходів, види діяльності та чисельність працівників у різних іноземних юрисдикціях.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:18
Xenon написав:
❗️Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном, — ДПС
Найближчим часом ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також фінансові дані про учасників міжнародних груп компаній, включаючи сплату податків, обсяги доходів, види діяльності та чисельність працівників у різних іноземних юрисдикціях.
Все буде Україна!©🤗🤗🤗😁😁😁
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