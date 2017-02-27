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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:28
Сибарит написав: Victor8 написав:
Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.
Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения.
Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.
Экономика в США с приходом Трампа (как вариант) - будет раскачиваться постепенно и долго. Это базисный момент.
А повышение курса USD к EURO - может быть исключительно психологическим (спекулятивным) моментом.
Когда многие поверят в "силу USD"!
Где-то читал недавно зарубежный финансовый обзор, так там финансисты прогнозируют 1,02 или 1,03 с приходом Трампа.
Прогноз - это такое дело, сложное...
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:31
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
увеличения конкурентоспособности производства
А чому не брати приклад з Китаю, який підвищує конкурентоздатність елетромобілів через дотації, чи ЄС із сільським господарством?
За рахунок чого будемо субсидувати?
Якщо комусь дати, то треба в когось забрати(((
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