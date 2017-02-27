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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:28
Сибарит написав: Victor8 написав:
Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.
Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения.
Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.
Экономика в США с приходом Трампа (как вариант) - будет раскачиваться постепенно и долго. Это базисный момент.
А повышение курса USD к EURO - может быть исключительно психологическим (спекулятивным) моментом.
Когда многие поверят в "силу USD"!
Где-то читал недавно зарубежный финансовый обзор, так там финансисты прогнозируют 1,02 или 1,03 с приходом Трампа.
Прогноз - это такое дело, сложное...
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Victor8
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:31
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
увеличения конкурентоспособности производства
А чому не брати приклад з Китаю, який підвищує конкурентоздатність елетромобілів через дотації, чи ЄС із сільським господарством?
За рахунок чого будемо субсидувати?
Якщо комусь дати, то треба в когось забрати(((
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somilitark
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Додано: Суб 29 чер, 2024 07:35
МВФ схвалив рішення про транш в 2,2 млрд доларів для України.
Україна невдовзі отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів, інформує РБК-Україна.
Як розповіли у відомстві, Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.
“Незважаючи на складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням”, – заявили в МВФ. У Фонді зауважили, що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 08:14
все, пішов курс вниз. в серпні па37,8
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Yuri_61
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Додано: Суб 29 чер, 2024 08:48
Yuri_61 написав:
все, пішов курс вниз. в серпні па37,8
Ні, ми бачили від супер гуру зовсім інший :
Yuri_61 написав:
А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини.
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
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Василь-Рівне
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