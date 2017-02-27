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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11500115011150211503

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:28

  Сибарит написав:
  Victor8 написав:Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.

Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения.
Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.

Экономика в США с приходом Трампа (как вариант) - будет раскачиваться постепенно и долго. Это базисный момент.
А повышение курса USD к EURO - может быть исключительно психологическим (спекулятивным) моментом.
Когда многие поверят в "силу USD"!
Где-то читал недавно зарубежный финансовый обзор, так там финансисты прогнозируют 1,02 или 1,03 с приходом Трампа.
Прогноз - это такое дело, сложное...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:31

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:увеличения конкурентоспособности производства

А чому не брати приклад з Китаю, який підвищує конкурентоздатність елетромобілів через дотації, чи ЄС із сільським господарством?

За рахунок чого будемо субсидувати?
Якщо комусь дати, то треба в когось забрати(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 07:35

МВФ надасть Україні новий транш на $2,2 млрд

МВФ схвалив рішення про транш в 2,2 млрд доларів для України.
Україна невдовзі отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів, інформує РБК-Україна.
Як розповіли у відомстві, Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.
“Незважаючи на складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням”, – заявили в МВФ. У Фонді зауважили, що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 08:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

все, пішов курс вниз. в серпні па37,8
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 08:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:все, пішов курс вниз. в серпні па37,8

Ні, ми бачили від супер гуру зовсім інший :
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Василь-Рівне
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