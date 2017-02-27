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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11501115021150311504>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:28

  Сибарит написав:
  Victor8 написав:Если на выборах в США победит Трамп - то тогда EURO может полететь в пропасть.
1,00 = 1,00 для начала к USD.

Предсказывать курсы я традиционно не возьмусь, однако ожидать от республиканцев целенаправленной работы на укрепление доллара вряд ли стоит. Особенно от Трампа и возглавляемого им течения.
Эти ребята серьезно озабочены конкурентоспособностью собственного производства, а укрепление валюты таковому способствовать не будет.

Экономика в США с приходом Трампа (как вариант) - будет раскачиваться постепенно и долго. Это базисный момент.
А повышение курса USD к EURO - может быть исключительно психологическим (спекулятивным) моментом.
Когда многие поверят в "силу USD"!
Где-то читал недавно зарубежный финансовый обзор, так там финансисты прогнозируют 1,02 или 1,03 с приходом Трампа.
Прогноз - это такое дело, сложное...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:31

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:увеличения конкурентоспособности производства

А чому не брати приклад з Китаю, який підвищує конкурентоздатність елетромобілів через дотації, чи ЄС із сільським господарством?

За рахунок чого будемо субсидувати?
Якщо комусь дати, то треба в когось забрати(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 07:35

МВФ надасть Україні новий транш на $2,2 млрд

МВФ схвалив рішення про транш в 2,2 млрд доларів для України.
Україна невдовзі отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів, інформує РБК-Україна.
Як розповіли у відомстві, Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.
“Незважаючи на складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням”, – заявили в МВФ. У Фонді зауважили, що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 08:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

все, пішов курс вниз. в серпні па37,8
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 08:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:все, пішов курс вниз. в серпні па37,8

Ні, ми бачили від супер гуру зовсім інший :
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:43

А там і до дембеля - рукою подати))

  Yuri_61 написав:все, пішов курс вниз. в серпні па37,8

Аби 39,8 було в серпні - було б не погано!
(там починаються завершувати перші жирні гривнедепо у одного форумчанина) :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 10:57

Yuri_61
МВФ не будет пересматривать условия выплаты долга Украины перед организацией, — глава миссии фонда в Украине Гэвин Грей.

Напомню, что Украина также не может договориться с другими кредиторами о реструктуризации долга на сумму 6 млрд долларов, а соглашения надо достичь до августа этого года.

Также МВФ настаивает на повышении налогов и акцизов в Украине для выплаты долгов, – представитель организации Гэвин Грей.

Всегда с нами.
Всегда за нас.
imlex
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:12

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:все, пішов курс вниз. в серпні па37,8

Аби 39,8 було в серпні - було б не погано!
(там починаються завершувати перші жирні гривнедепо у одного форумчанина) :D

Слабак. Не міг взяти овгз з виходом в травні 25-го по 45+ :mrgreen: як ЩЕ ОДИН форумчанин. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 13:19

  Сибарит написав:
  Shaman написав:тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт?

Это правило, с небольшими ограничениями, действует для всех.
А вот задача увеличения конкурентоспособности производства является приоритетной не всегда. Те же демократы в США расставляют акценты несколько иначе.
К сожалению, для нас сейчас эта задача совсем не является приоритетной. Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной.

про економіку військового часу - це загальна фраза. а що ви більш детально маєте на увазі? бо якраз у військовий час, якраз головне, щоб економіка взагалі працювала - бо перешкод й так багато - й відсутність електрики, й брак робочої сили, та й загальна ситуація у прифронтових містах.

тому підвищення конкурентоспроможності - це ще більше актуально для військового часу. від збільшення курсу долару внутрішні ціни пропорційно не підвищаться. імпорт так, подорожчає - так вихід - купити більш дешеві моделі електроніки чи більше дешевий автомобіль. в гривнях те саме, в валюті імпорт скоротиться. зате більше товарів почне виробляться в Україні, а не десь за кордоном. що якраз відчують ті, хто гроші заробляє, а не отримує від держави чи живе як рант'є.

давайте визнаємо, що найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті. але як правило вгадати момент більшість не може, тому потім багато скарг на поганих президентів, прем'єрів, голів НБУ. й всі забувають, що таке неможливо - дохідність 15% й стабільний курс. й якщо таке триває кілька років - то потім раптово наступить значний девал.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.
Дюрі-бачі
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