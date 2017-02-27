Додано: Суб 29 чер, 2024 13:19

Сибарит написав: Shaman написав: тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт? тобто для США актуально, що для конкурентоспроможності внутрішнього виробництва не потрібне зміцнення валюти, а для України - ніт?

Это правило, с небольшими ограничениями, действует для всех.

А вот задача увеличения конкурентоспособности производства является приоритетной не всегда. Те же демократы в США расставляют акценты несколько иначе.

К сожалению, для нас сейчас эта задача совсем не является приоритетной. Экономика военного времени очень сильно отличается от мирной. Это правило, с небольшими ограничениями, действует для всех.А вот задача увеличения конкурентоспособности производства является приоритетной не всегда. Те же демократы в США расставляют акценты несколько иначе.К сожалению, для нас сейчас эта задача совсем не является приоритетной.очень сильно отличается от мирной.

про економіку військового часу - це загальна фраза. а що ви більш детально маєте на увазі? бо якраз у військовий час, якраз головне, щоб економіка взагалі працювала - бо перешкод й так багато - й відсутність електрики, й брак робочої сили, та й загальна ситуація у прифронтових містах.тому підвищення конкурентоспроможності - це ще більше актуально для військового часу. від збільшення курсу долару внутрішні ціни пропорційно не підвищаться. імпорт так, подорожчає - так вихід - купити більш дешеві моделі електроніки чи більше дешевий автомобіль. в гривнях те саме, в валюті імпорт скоротиться. зате більше товарів почне виробляться в Україні, а не десь за кордоном. що якраз відчують ті, хто гроші заробляє, а не отримує від держави чи живе як рант'є.давайте визнаємо, що найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті. але як правило вгадати момент більшість не може, тому потім багато скарг на поганих президентів, прем'єрів, голів НБУ. й всі забувають, що таке неможливо - дохідність 15% й стабільний курс. й якщо таке триває кілька років - то потім раптово наступить значний девал.