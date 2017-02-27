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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11501115021150311504

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:38

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.

так бюджетники мають створювати умови, щоб в країні більше працювали й більше платили податків :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вже майже пройшов місяць... що маємо?

зручніше всього дивитися цифри на вихідних, але дані за тиждень надходять за запізненням :( загалом за місяць бачимо що? курс тримався в доволі вузькому коридорі 40,2-40,6. хоча загальна сума інтервенцій за місяць склала майже 3 ярди дол, як й у травні. єдина відміна, що в травні був сплеск в кінці місяця, а в в червні інтервенції були більш-менш рівними весь місяць. й ще одна відміна, що надходження від бюджету були набагато меншими в червні, ніж в травні,- 75 ярдів грн проти 130. при цьому на купівлю валюти було витрачено 120 ярдів грн. тобто маємо ефект, що зменшилася кількість грошей в обігу - з 781 до 751 на останню дату, була й цифра 740 ярдів грн.

такий собі ефект - зменшення ЗВР компенсується зменшенням гривні в обороті.

загальний дефіцит клієнтських операцій сягнув 75 млн дол на день проти 65 млн дол в травні. хоча в останні дні 26-27 бачимо збільшення пропозиції валюти - на рівні 230 млн дол. подивимось - чи це стійкий тренд?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:57

Запускаємо челендж - "купи долярчиків на всю вільну гривню"?

  Hotab написав:Слабак
Це твій позивний))
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.
Аааа, фтопку їх! :lol:
Кинути у в'язницю, віддати на примусові роботи, відправити в ТЦК і на фронт!)) (ой, що це я описав різними словами одне і те ж значення?) :mrgreen:

Тобто, правильно розумію - якщо від сьогодні ВСІ бюджетники кожного місяця почнуть скуповувати готівковий/безготівковий доляр на "вільну гривню"(тобто на всі свої заощадження) і в жодному разі НЕ будуть розміщувати гривнедепо/гривнеОВДП, то вже через рік стане економічне покращення, а через три роки - земний Рай? :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 17:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:давайте визнаємо, що найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті

Т.е. все, кто с Вами не согласен, руководствуются исключительно корыстными мотивами и не достойны внимания?
Извините, вести дискуссию на таком уровне я категорически отказываюсь.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 17:42

  Сибарит написав:
  Shaman написав:давайте визнаємо, що найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті

Т.е. все, кто с Вами не согласен, руководствуются исключительно корыстными мотивами и не достойны внимания?
Извините, вести дискуссию на таком уровне я категорически отказываюсь.

ви десь побачили слово "всі"? не треба нагнітати там, де немає нічого. чи може ви хочете сказати, що деполюди за девал? - зовсім ні.

давайте сформулюємо "одні з найбільших противників девальвації" - так норм? :)

але поступовий девал, як підвищення конкурентоспроможності - це майже аксіома. а й в Україні, й на форумі - це майже релігія, що гривня має бути міцною. я розумію думки пересічних - "якщо девал, я зможу купити менше". але ніхто не бачить, що й заробити можна більше для пересічних. й аргументів ніхто не наводить, більшість каже - в нас інша думка, й все.

тому давайте, дискутуйте 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:15

Shaman На прикладі Японії можемо побачити, що від девалу держава має профіт одразу, власники підприємств - через пів року-рік, пересічні люди через 3-5 років.
А негатив пересічні мають одразу, а в контексті України профіт через 3 роки може й не настати, бо ковід, світова криза, війна чи ще якась зараза.
Дюрі-бачі
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