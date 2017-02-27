так бюджетники мають створювати умови, щоб в країні більше працювали й більше платили податків
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:38
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
вже майже пройшов місяць... що маємо?
зручніше всього дивитися цифри на вихідних, але дані за тиждень надходять за запізненням загалом за місяць бачимо що? курс тримався в доволі вузькому коридорі 40,2-40,6. хоча загальна сума інтервенцій за місяць склала майже 3 ярди дол, як й у травні. єдина відміна, що в травні був сплеск в кінці місяця, а в в червні інтервенції були більш-менш рівними весь місяць. й ще одна відміна, що надходження від бюджету були набагато меншими в червні, ніж в травні,- 75 ярдів грн проти 130. при цьому на купівлю валюти було витрачено 120 ярдів грн. тобто маємо ефект, що зменшилася кількість грошей в обігу - з 781 до 751 на останню дату, була й цифра 740 ярдів грн.
такий собі ефект - зменшення ЗВР компенсується зменшенням гривні в обороті.
загальний дефіцит клієнтських операцій сягнув 75 млн дол на день проти 65 млн дол в травні. хоча в останні дні 26-27 бачимо збільшення пропозиції валюти - на рівні 230 млн дол. подивимось - чи це стійкий тренд?
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:57
Запускаємо челендж - "купи долярчиків на всю вільну гривню"?
Це твій позивний))
Аааа, фтопку їх!
Кинути у в'язницю, віддати на примусові роботи, відправити в ТЦК і на фронт!)) (ой, що це я описав різними словами одне і те ж значення?)
Тобто, правильно розумію - якщо від сьогодні ВСІ бюджетники кожного місяця почнуть скуповувати готівковий/безготівковий доляр на "вільну гривню"(тобто на всі свої заощадження) і в жодному разі НЕ будуть розміщувати гривнедепо/гривнеОВДП, то вже через рік стане економічне покращення, а через три роки - земний Рай?
Додано: Суб 29 чер, 2024 17:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Т.е. все, кто с Вами не согласен, руководствуются исключительно корыстными мотивами и не достойны внимания?
Извините, вести дискуссию на таком уровне я категорически отказываюсь.
Додано: Суб 29 чер, 2024 17:42
ви десь побачили слово "всі"? не треба нагнітати там, де немає нічого. чи може ви хочете сказати, що деполюди за девал? - зовсім ні.
давайте сформулюємо "одні з найбільших противників девальвації" - так норм?
але поступовий девал, як підвищення конкурентоспроможності - це майже аксіома. а й в Україні, й на форумі - це майже релігія, що гривня має бути міцною. я розумію думки пересічних - "якщо девал, я зможу купити менше". але ніхто не бачить, що й заробити можна більше для пересічних. й аргументів ніхто не наводить, більшість каже - в нас інша думка, й все.
тому давайте, дискутуйте
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:15
Shaman На прикладі Японії можемо побачити, що від девалу держава має профіт одразу, власники підприємств - через пів року-рік, пересічні люди через 3-5 років.
А негатив пересічні та інвестори мають одразу, а в контексті України, на відміні від Японії, профіт через 5 років може й не настати, бо ковід, світова криза, війна чи ще якась зараза.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:35
за державу не дуже зрозумів. а власники й робітники при внутрішніх продажах одночасно відчують вигоду. експортери так, спочатку відчують фірми, потім робітники.
й які 3-5 років? курс виріс, польськи соки та молочка відразу подорожчали, відповідно через кілька місяців зросте виробництво місцевих виробників.
так бюджетники, відчують останніми - так вони мають підвищувати свою корисність, щоб отримувати більше грошей )))
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всі бюджетні витрати в національній валюті девальвував == зменшив витрати.
Ну ок, виробництво зросте, але прибуток від того росту піде власнику, а зарплати добре якщо через рік доженуть додевальваційний рівень в доларовому еквіваленті +5% річних. А щоб покрити "недоотриману" за цей рік зарплату потрібно якраз згадані 3-5 років.
Хоча хотів би я побачити як в нас молочка росте за кілька місяців і не треба чекати до 2 років, щоб телята виросли і почали доїтись. ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 29 чер, 2024 18:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:52
для бюджети взагалі немає різниці, в нього надходження й витрати в нацвалюті, бюджети так не рахують
взагалі то в тих, хто працює на виробництві зп майже завжди залежить від виробітку, це офіс не надто залежить
загалом так. але коли на молокозавод потрібно більше сировини, що стане - зростуть ціни на молоко. в будь-якому виробництві є поточні резерви для збільшення виробництва.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не меліть дурниць. Виплачувати щомісяця військовослужбовцям по 100 тис. грн. при курсі 29, 41 і 100 - це абсолютно різні речі.
Економіка москалів вже би здохла, якщо б вони досі тримали курс по 50, а платили солдатам по 250к + 1.5kk за укладання контракту.
Я закладав в модель параметри девальвації на 50-100%, як в нас в 2008 чи в Японії зараз. Нема у виробництва таких запасів.
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