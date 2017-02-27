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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11502115031150411505

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:для бюджети взагалі немає різниці,

Не меліть дурниць. Виплачувати щомісяця військовослужбовцям по 100 тис. грн. при курсі 29, 41 і 100 - це абсолютно різні речі.
  Shaman написав:загалом так. але коли на молокозавод потрібно більше сировини, що стане - зростуть ціни на молоко. в будь-якому виробництві є поточні резерви для збільшення виробництва.

Я закладав в модель параметри девальвації на 50-100%, як в нас в 2008 чи в Японії зараз. Нема у виробництва таких запасів.

спокійно, без емоцій ;)

й все-таки бюджету однаково, який курс при виплатах - бо надходження від цього теж не змінюються :oops:

а що з Японією? які 50-100%? ви не переплутали?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а що з Японією? які 50-100%? ви не переплутали?

Курс з 1988 по 2022 рр коливався в коридорі 80-120, а на сьогодні вже 160.

  Shaman написав:й все-таки бюджету однаково, який курс при виплатах - бо надходження від цього теж не змінюються

Що за дурниця? Як Україна так і Японія (і 90% країн світу) заробляла, заробляє і буде заробляти / позичати / отримувати кошти для покриття дефіциту бюджету у валюті закордоном. А в Україні взагалі парадоксальна ситуація: частина податків і акцизів не в національній валюті, а в Євро.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 29 чер, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що з Японією? які 50-100%? ви не переплутали?

Курс з 1988 по 2022 рр коливався в коридорі 80-120, а на сьогодні вже 160.

так це за скільки років... а 250 в 1985 як вам? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:й все-таки бюджету однаково, який курс при виплатах - бо надходження від цього теж не змінюються

А при закупках импортного топлива для армии тоже одинаково?
Не возводите сложные вещи до уровня аксиом.
Ситуация давно вышла за пределы возможнойстей саморегулирования системы, слишком многое не работает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:27

  Сибарит написав:
  Shaman написав:й все-таки бюджету однаково, який курс при виплатах - бо надходження від цього теж не змінюються

А при закупках импортного топлива для армии тоже одинаково?
Не возводите сложные вещи до уровня аксиом.
Ситуация давно вышла за пределы возможнойстей саморегулирования системы, слишком многое не работает.

давайте щось конкретне.

ця розмова йшла дещо про інше, якщо ви читали всю історію.

а то в нашому випадку, коли половиню бюджету забезпечується допомогою вийде, що девал навпаки потрібен ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 19:51

  Yuri_61 написав:Зображення

таких прикладів популізму у світі зараз багато...
Shaman
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