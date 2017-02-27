бо тримати готівкову гривню нема сенсу - логічно вже на рахунках...[/quote]
Сенс є , логічно за гривню купляти товари , великі покупки, або вкладати в нерухомість.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 чер, 2024 07:54
бо тримати готівкову гривню нема сенсу - логічно вже на рахунках...[/quote]
Сенс є , логічно за гривню купляти товари , великі покупки, або вкладати в нерухомість.
Додано: Нед 30 чер, 2024 07:55
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