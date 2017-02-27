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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11503115041150511506

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 07:54

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вийде, що девал навпаки потрібен
владі - безсумнівно, людям - точно ні.

У останнього у кого робили публічний обшук - гривні ані кілограму в заощадженнях

бо тримати готівкову гривню нема сенсу - логічно вже на рахунках...[/quote]
Сенс є , логічно за гривню купляти товари , великі покупки, або вкладати в нерухомість.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 07:55

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вийде, що девал навпаки потрібен
владі - безсумнівно, людям - точно ні.

Людям , краще припинення війни ,чим довше - тим гірше, що економіка ,що суспільне життя.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:07

Сосєдка вам не соскін

https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... 5VmcvGtAXA
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:07

З червневого огляду МВФ. Порівняно з попереднім (березень) переоцінено у бік збільшення фактичний рост ВВП в 2023 з 5% до 5,3%, зменшено прогноз по росту ВВП на 2024 з 3-4% до 2,5-3,5% та по інфляції - з 8,5% до 8%.

Зображення

https://www.imf.org/-/media/Files/Publi ... t-pdf.ashx
Радіо
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