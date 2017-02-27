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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11503115041150511506

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 07:54

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вийде, що девал навпаки потрібен
владі - безсумнівно, людям - точно ні.

У останнього у кого робили публічний обшук - гривні ані кілограму в заощадженнях

бо тримати готівкову гривню нема сенсу - логічно вже на рахунках...[/quote]
Сенс є , логічно за гривню купляти товари , великі покупки, або вкладати в нерухомість.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 07:55

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вийде, що девал навпаки потрібен
владі - безсумнівно, людям - точно ні.

Людям , краще припинення війни ,чим довше - тим гірше, що економіка ,що суспільне життя.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:07

Сосєдка вам не соскін

https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... 5VmcvGtAXA
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:07

З червневого огляду МВФ. Порівняно з попереднім (березень) переоцінено у бік збільшення фактичний рост ВВП в 2023 з 5% до 5,3%, зменшено прогноз по росту ВВП на 2024 з 3-4% до 2,5-3,5% та по інфляції - з 8,5% до 8%.

Зображення

https://www.imf.org/-/media/Files/Publi ... t-pdf.ashx
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  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.

різні цмудильники бюджетної сісі у нацвалюті
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:39

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.

різні цмудильники бюджетної сісі у нацвалюті

76% зарплат з бюджету це ЗСУ.
  Ой+ написав:
  Успіх написав:А дали б мотивацію:
✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу

Точно:
За січень-травень 2024 року... На оплату праці військових було спрямовано 377,2 млрд грн.
з 494 всього, тобто на оплату всіх "елоїв" 24%, або в три рази менше.
За січень-травень 2024 року Україна витратила 101,7 млрд грн на обслуговування державного боргу. Ця сума перевищує видатки на закупівлю військової техніки, озброєння та боєприпасів для Збройних Сил, які становили 101,3 млрд грн за цей період.

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