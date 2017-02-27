З червневого огляду МВФ. Порівняно з попереднім (березень) переоцінено у бік збільшення фактичний рост ВВП в 2023 з 5% до 5,3%, зменшено прогноз по росту ВВП на 2024 з 3-4% до 2,5-3,5% та по інфляції - з 8,5% до 8%.
Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.
різні цмудильники бюджетної сісі у нацвалюті
76% зарплат з бюджету це ЗСУ.
Ой+ написав:
Успіх написав:А дали б мотивацію: ✓Грошові винагороди(скажімо 5-10Кгрн) за швидке/якісне виконання наказу
Точно:
За січень-травень 2024 року... На оплату праці військових було спрямовано 377,2 млрд грн.
з 494 всього, тобто на оплату всіх "елоїв" 24%, або в три рази менше.
За січень-травень 2024 року Україна витратила 101,7 млрд грн на обслуговування державного боргу. Ця сума перевищує видатки на закупівлю військової техніки, озброєння та боєприпасів для Збройних Сил, які становили 101,3 млрд грн за цей період.