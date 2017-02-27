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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 чер, 2024 21:04
Yuri_61 написав:
Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:
2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:11
Yuri_61 написав:
Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:
2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta
Зауважу, що МВФ не прогнозує обмінні курси, а для суто технічного перерахунку показників в валюту звіту (долар США) використовує прогноз, наданий національними урядами. В нашому випадку ще й від Міністерства економіки, яке за монетарну політику не відповідає і дуже опосередковано на неї впливає
sergikkc007 написав:Радіо
Радий Вашій появі на форумі
Дякую, я теж всім радий!
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:39
Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
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Victor8
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:46
Victor8 написав:
Следует отметить, что не всегда
курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда
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