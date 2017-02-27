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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11504115051150611507

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:04

  Yuri_61 написав:Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.
https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta

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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:11

  Yuri_61 написав:Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.
https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta


Зауважу, що МВФ не прогнозує обмінні курси, а для суто технічного перерахунку показників в валюту звіту (долар США) використовує прогноз, наданий національними урядами. В нашому випадку ще й від Міністерства економіки, яке за монетарну політику не відповідає і дуже опосередковано на неї впливає


  sergikkc007 написав:Радіо Радий Вашій появі на форумі


Дякую, я теж всім радий!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:39

Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:46

  Victor8 написав:Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда
flysoulfly
 
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