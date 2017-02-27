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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 чер, 2024 21:04
Yuri_61 написав:
Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:
2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:11
Yuri_61 написав:
Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:
2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta
Зауважу, що МВФ не прогнозує обмінні курси, а для суто технічного перерахунку показників в валюту звіту (долар США) використовує прогноз, наданий національними урядами. В нашому випадку ще й від Міністерства економіки, яке за монетарну політику не відповідає і дуже опосередковано на неї впливає
sergikkc007 написав:Радіо
Радий Вашій появі на форумі
Дякую, я теж всім радий!
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:39
Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
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Victor8
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:46
Victor8 написав:
Следует отметить, что не всегда
курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 лип, 2024 13:53
flysoulfly написав: Victor8 написав:
Следует отметить, что не всегда
курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда
Як правило курс менше ніж закладений в бюджеті, я мав на увазі ситуацію без великої війни.
Зараз звичайно все залежить від бажання і можливостей НБУ, все в його владі, гадаю що логіка НБУ на цей рік зрозуміла, зараз танцюємо біля 40.7, на кінець року підемо ближче до 42.
Готівка можна сказати відчуває гривневий голод, бо як можна прокоментувати той факт, що міжбанк по продажу доскакав сьогодні до 40.67, а столиця працює всього навсього 40.73 на 40.80?
Попиту фактично немає і принос достатній, якщо міжбанк майже не відрізняється від готівки.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 14:51
flysoulfly написав: Victor8 написав:
Следует отметить, что не всегда
курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда
як правило "в середньому", якщо не брати до уваги, коли його pump&dump і вжжжуххх
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:20
Успіх написав: Hotab написав:
Слабак
Це твій позивний))
Shaman написав:
найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП
з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті
Дюрі-бачі написав:
Бюджетники
Shaman написав:
найбільші противники девальвації - це
в яких зарплата в гривні.
Аааа, фтопку їх!
Кинути у в'язницю, віддати на примусові роботи, відправити в ТЦК і на фронт!)) (ой, що це я описав різними словами одне і те ж значення?)
Тобто, правильно розумію - якщо від сьогодні ВСІ бюджетники кожного місяця почнуть скуповувати готівковий/безготівковий доляр на "вільну гривню"(тобто на всі свої заощадження) і в жодному разі НЕ будуть розміщувати гривнедепо/гривнеОВДП, то вже через рік стане економічне покращення, а через три роки - земний Рай?
Щось так ніхто і не відповів))
"Нєчєм крить?"©
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