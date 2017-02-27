RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11505115061150711508>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:04

  Yuri_61 написав:Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.
https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta

Мега оптимисты
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 02.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:11

  Yuri_61 написав:Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.
Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/дол;
2025 рік — 45,8 грн/дол;
2026 рік — 48,6 грн/дол;
2027 рік — 50,4 грн/дол;
2028 рік — 52,1 грн/дол;
2029 рік — 54,1 грн/дол.
https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... z-eksperta


Зауважу, що МВФ не прогнозує обмінні курси, а для суто технічного перерахунку показників в валюту звіту (долар США) використовує прогноз, наданий національними урядами. В нашому випадку ще й від Міністерства економіки, яке за монетарну політику не відповідає і дуже опосередковано на неї впливає


  sergikkc007 написав:Радіо Радий Вашій появі на форумі


Дякую, я теж всім радий!
Радіо
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12484
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 7208 раз.
 
Профіль
16
8
1
4
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:39

Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:46

  Victor8 написав:Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда
flysoulfly
 
Повідомлень: 5062
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:53

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда

Як правило курс менше ніж закладений в бюджеті, я мав на увазі ситуацію без великої війни.
Зараз звичайно все залежить від бажання і можливостей НБУ, все в його владі, гадаю що логіка НБУ на цей рік зрозуміла, зараз танцюємо біля 40.7, на кінець року підемо ближче до 42.
Готівка можна сказати відчуває гривневий голод, бо як можна прокоментувати той факт, що міжбанк по продажу доскакав сьогодні до 40.67, а столиця працює всього навсього 40.73 на 40.80?
Попиту фактично немає і принос достатній, якщо міжбанк майже не відрізняється від готівки.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:51

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Следует отметить, что не всегда курс USD, прогнозируемый МВФ - совпадает с фактическим в течение года.
мало когда

як правило "в середньому", якщо не брати до уваги, коли його pump&dump і вжжжуххх
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35565
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:20

За крок до перевороту думок©

  Успіх написав:
  Hotab написав:Слабак
Це твій позивний))
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це
Бюджетники в яких зарплата в гривні.
Аааа, фтопку їх! :lol:
Кинути у в'язницю, віддати на примусові роботи, відправити в ТЦК і на фронт!)) (ой, що це я описав різними словами одне і те ж значення?) :mrgreen:

Тобто, правильно розумію - якщо від сьогодні ВСІ бюджетники кожного місяця почнуть скуповувати готівковий/безготівковий доляр на "вільну гривню"(тобто на всі свої заощадження) і в жодному разі НЕ будуть розміщувати гривнедепо/гривнеОВДП, то вже через рік стане економічне покращення, а через три роки - земний Рай? :D
Щось так ніхто і не відповів))

"Нєчєм крить?"© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6539
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:53

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:найбільші противники девальвації - це форумчани, які граються у гривневі депо/ОВДП з надією потім зафіксувати прибутки саме в валюті
  Дюрі-бачі написав: Бюджетники в яких зарплата в гривні.
Аааа, фтопку їх! :
Кинути у в'язницю, віддати на примусові роботи, відправити в ТЦК і на фронт!)) (ой, що це я описав різними словами одне і те ж значення?) :mrgreen:

Тобто, правильно розумію - якщо від сьогодні ВСІ бюджетники кожного місяця почнуть скуповувати готівковий/безготівковий доляр на "вільну гривню"(тобто на всі свої заощадження) і в жодному разі НЕ будуть розміщувати гривнедепо/гривнеОВДП, то вже через рік стане економічне покращення, а через три роки - земний Рай? :D
Щось так ніхто і не відповів))

"Нєчєм крить?"© :D

ви чекали відповіді? :shock:

ок, всі бюджетники мають витрачати всі кошти, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6312
З нами з: 29.09.19
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ різко підвищив курс
Офіційний курс на 2 липня 2024 року встановлено
40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн)
43,6853 гривень за євро (+0,4195 грн).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35565
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:15

  flyman написав:НБУ різко підвищив курс
Офіційний курс на 2 липня 2024 року встановлено
40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн)
43,6853 гривень за євро (+0,4195 грн).

40.7 на міжбанку, це було вже(с).
Завтра стобалово вниз, не хвилюйтесь деполюди(с)...
Столична готівка трохи підросла, працюють 40.75 на 40.84, але розрив з міжбанком зменшився до сорома)))

Чого ніхто не казав про рівень інтервенцій?
Вважаю, що в липні вони будуть відчутно менші, максимум 2.3-2.5 ярда...

Загалом у червні чисті інтервенції НБУ становили $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні і $2,28 млрд у квітні
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
4
5
  #<1 ... 11505115061150711508>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3431, 3432, 3433
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34321 36982400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2024 13:06
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13264868
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23201459
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.