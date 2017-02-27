|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2024 17:35
Shaman написав:
ок, всі бюджетники мають витрачати всі кошти
, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію
Тобто, залишитись без майбутнього/без перспектив?
І на пенсії жити лиш на одну пенсію?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6539
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34321
|36982400
|
|
|1965
|13264868
|
|
|7978
|23201459
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|