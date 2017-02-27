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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11505115061150711508

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:35

Оце так поворот!©)))

  Shaman написав:ок, всі бюджетники мають витрачати всі кошти, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію
Тобто, залишитись без майбутнього/без перспектив? :shock:
І на пенсії жити лиш на одну пенсію? :shock: :D
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