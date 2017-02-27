Додано: Пон 01 лип, 2024 21:46

somilitark написав: Shaman написав: тримаємо "більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції", а потім дивуємося "нерозумінню реалій війни". а друге в тому числі наслідок першого. півбюджета йде на війну, а в нас долар стабільний. півбюджета не за власні кошти, а якраз займані. або труси, або хрестик.



або після війни отримаєте ще один 2014-2015 - й знову буде винен голова НБУ... тримаємо "більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції", а потім дивуємося "нерозумінню реалій війни". а друге в тому числі наслідок першого. півбюджета йде на війну, а в нас долар стабільний. півбюджета не за власні кошти, а якраз займані. або труси, або хрестик.або після війни отримаєте ще один 2014-2015 - й знову буде винен голова НБУ...

Подумайте головою, людина мікроолігарх живе собі абсолютно безхмарним життям, гадаєте підвищений курс його заставить страждати? Самому не смішно? Ну заробляв він 10-20 000 у.о. в місяць, буде при захмарному курсі заробляти 5-10000, а от що робити сім'ї мобілізованого, коли наприклад є дитина, а дружина хоч і не має офіційно інвалідності, але не може працювати? Зараз цей мобілізований в тилу, навчається, отримує 20 000 грн, це багато чи мало? Більшість з цієї суми йде сім'ї, що буде з бажанням воювати мобілізованим, коли його зарплати вже буде не вистачати навіть на мінімальне існування сім'ї, да і сьогоднішні 500 доларів не фонтан, а 200-300 то вже буде зашквар, до чого тут хрестики, чи ви теж не розумієте, що зараз йде велика війна?

Як буде добре жити пенсіонеру на пенсію 3000 грн при курсі 100, в людних місцях замість співробітників ТЦК будуть сотні стареньких на колінах? Будуть молити подати на хліб, бо вони знову стали крайніми?

Зараз Захід дозрів до кредитів під залог заморожених рашакоштів, тому оплачувати нашу стабільність буде бензоколонка, пора вже дорослішати і розуміти процеси, а не просто рухати бездумно в маси релігію "цілющий девал вирішить всі проблеми" без прив'язки до мінімальної логіки(( Подумайте головою, людина мікроолігарх живе собі абсолютно безхмарним життям, гадаєте підвищений курс його заставить страждати? Самому не смішно? Ну заробляв він 10-20 000 у.о. в місяць, буде при захмарному курсі заробляти 5-10000, а от що робити сім'ї мобілізованого, коли наприклад є дитина, а дружина хоч і не має офіційно інвалідності, але не може працювати? Зараз цей мобілізований в тилу, навчається, отримує 20 000 грн, це багато чи мало? Більшість з цієї суми йде сім'ї, що буде з бажанням воювати мобілізованим, коли його зарплати вже буде не вистачати навіть на мінімальне існування сім'ї, да і сьогоднішні 500 доларів не фонтан, а 200-300 то вже буде зашквар, до чого тут хрестики, чи ви теж не розумієте, що зараз йде велика війна?Як буде добре жити пенсіонеру на пенсію 3000 грн при курсі 100, в людних місцях замість співробітників ТЦК будуть сотні стареньких на колінах? Будуть молити подати на хліб, бо вони знову стали крайніми?Зараз Захід дозрів до кредитів під залог заморожених рашакоштів, тому оплачувати нашу стабільність буде бензоколонка, пора вже дорослішати і розуміти процеси, а не просто рухати бездумно в маси релігію "цілющий девал вирішить всі проблеми" без прив'язки до мінімальної логіки((

пропусти цей допис, бо ви пишете надто емоційно й якось не структуровано. й до того ж маніпулятивно.ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так). це майже аксіома. може не рік в рік, але за певний період так. інакше рано чи пізно отримаєте кратний девал. це перше.тепер, такий приклад - маємо наприклад в обігу 1 млн грн при певному товарообігу. надрукували ще 1 млн, стало 2. товарообіг не змінився. що станеться? - так, ціни виростуть в два рази. це ще одна майже аксіома. нагадаю в 2022 році ми надрукувалиярдів грн при наявнихярдах грн. зараз кількість грошей взагалі більшетрлн грн. так от, наслідки цього друку ми відчуваємо до цього моменту, бо якраз НБУ й зайнятий тим, щоб ціярдів не сильно впливали на валютний курс.оці байки про 100 грн за долар - це ви взагалі від себе додали. я кажу про те що курс треба не тримати, а поступово девальвувати. яка в нас ставка НБУ? - 13,5%. ставка ФРС - 5,5%. ось й орієнтир, що девал мінімум 10% на рік.при зростанні курсу з 40 навіть до 45 - ні людина, яка заробляє 20 000, не пенсіонер різницю сильно не помітять - ціни до речі зовсім нелінійно зростають. що в 2014-15 рр ціни в 3 рази зросли?тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні