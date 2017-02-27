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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:28
Успіх написав: Shaman написав:
ок, всі бюджетники мають витрачати всі кошти
, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію
Тобто, залишитись без майбутнього/без перспектив?
І на пенсії жити лиш на одну пенсію?
Я думаю знову закликають в ...бетон. В який ще товар, що вироблений в Україні, можна інвестувати кошти?
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:59
Shaman написав:
ок, всі бюджетники мають витрачати всі кошти, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію
І ходити в смугастих райтузах, як в Північній Кореї.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:18
The_Rebel написав:
Я думаю знову закликають в ...бетон. В який ще товар, що вироблений в Україні, можна інвестувати кошти?
Вот пока у нас будут инвестировать в товар, а не в его производство, так и будем загнивающей страной третьего мира.
Но я заметил, что исходный призыв был всё таки "купуючи вироблене в Україні", а не инвестировать, а это совсем другое дело. Покупка товара, в отличие от инвестиции, не предполагает зарабатывания на этом денег.
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moveton
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:46
somilitark написав: Shaman написав:
тримаємо "більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції", а потім дивуємося "нерозумінню реалій війни". а друге в тому числі наслідок першого. півбюджета йде на війну, а в нас долар стабільний. півбюджета не за власні кошти, а якраз займані. або труси, або хрестик.
або після війни отримаєте ще один 2014-2015 - й знову буде винен голова НБУ...
Подумайте головою, людина мікроолігарх живе собі абсолютно безхмарним життям, гадаєте підвищений курс його заставить страждати? Самому не смішно? Ну заробляв він 10-20 000 у.о. в місяць, буде при захмарному курсі заробляти 5-10000, а от що робити сім'ї мобілізованого, коли наприклад є дитина, а дружина хоч і не має офіційно інвалідності, але не може працювати? Зараз цей мобілізований в тилу, навчається, отримує 20 000 грн, це багато чи мало? Більшість з цієї суми йде сім'ї, що буде з бажанням воювати мобілізованим, коли його зарплати вже буде не вистачати навіть на мінімальне існування сім'ї, да і сьогоднішні 500 доларів не фонтан, а 200-300 то вже буде зашквар, до чого тут хрестики, чи ви теж не розумієте, що зараз йде велика війна?
Як буде добре жити пенсіонеру на пенсію 3000 грн при курсі 100, в людних місцях замість співробітників ТЦК будуть сотні стареньких на колінах? Будуть молити подати на хліб, бо вони знову стали крайніми?
Зараз Захід дозрів до кредитів під залог заморожених рашакоштів, тому оплачувати нашу стабільність буде бензоколонка, пора вже дорослішати і розуміти процеси, а не просто рухати бездумно в маси релігію "цілющий девал вирішить всі проблеми" без прив'язки до мінімальної логіки((
пропусти цей допис, бо ви пишете надто емоційно й якось не структуровано. й до того ж маніпулятивно.
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так). це майже аксіома. може не рік в рік, але за певний період так. інакше рано чи пізно отримаєте кратний девал. це перше.
тепер, такий приклад - маємо наприклад в обігу 1 млн грн при певному товарообігу. надрукували ще 1 млн, стало 2. товарообіг не змінився. що станеться? - так, ціни виростуть в два рази. це ще одна майже аксіома. нагадаю в 2022 році ми надрукували 400
ярдів грн при наявних 800
ярдах грн. зараз кількість грошей взагалі більше 1,5
трлн грн. так от, наслідки цього друку ми відчуваємо до цього моменту, бо якраз НБУ й зайнятий тим, щоб ці 400
ярдів не сильно впливали на валютний курс.
оці байки про 100 грн за долар - це ви взагалі від себе додали. я кажу про те що курс треба не тримати, а поступово девальвувати. яка в нас ставка НБУ? - 13,5%. ставка ФРС - 5,5%. ось й орієнтир, що девал мінімум 10% на рік.
при зростанні курсу з 40 навіть до 45 - ні людина, яка заробляє 20 000, не пенсіонер різницю сильно не помітять - ціни до речі зовсім нелінійно зростають. що в 2014-15 рр ціни в 3 рази зросли?
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
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Shaman
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:53
moveton написав: The_Rebel написав:
Я думаю знову закликають в ...бетон. В який ще товар, що вироблений в Україні, можна інвестувати кошти?
Вот пока у нас будут инвестировать в товар, а не в его производство, так и будем загнивающей страной третьего мира.
Но я заметил, что исходный призыв был всё таки "купуючи вироблене в Україні", а не инвестировать, а это совсем другое дело. Покупка товара, в отличие от инвестиции, не предполагает зарабатывания на этом денег.
Якщо бетон купувати для себе (власного проживання там), то це такий же товар "вироблений в Україні". На рахунок інших - безумовно там де є вибір між нашим і зарубіжним, то треба вибирати наш. Просто в багатьох позиціях нема нашого аналогу, ті ж авто, мобільні телефони... Але навіть у традиційному секторі Україні - харчовому - часто буває витіснення нашої продукції. Польські сири у всіх великих мережах займають найвигідніші місця і дуже популярні
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:54
Shaman написав: somilitark написав: Shaman написав:
тримаємо "більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції", а потім дивуємося "нерозумінню реалій війни". а друге в тому числі наслідок першого. півбюджета йде на війну, а в нас долар стабільний. півбюджета не за власні кошти, а якраз займані. або труси, або хрестик.
або після війни отримаєте ще один 2014-2015 - й знову буде винен голова НБУ...
Подумайте головою, людина мікроолігарх живе собі абсолютно безхмарним життям, гадаєте підвищений курс його заставить страждати? Самому не смішно? Ну заробляв він 10-20 000 у.о. в місяць, буде при захмарному курсі заробляти 5-10000, а от що робити сім'ї мобілізованого, коли наприклад є дитина, а дружина хоч і не має офіційно інвалідності, але не може працювати? Зараз цей мобілізований в тилу, навчається, отримує 20 000 грн, це багато чи мало? Більшість з цієї суми йде сім'ї, що буде з бажанням воювати мобілізованим, коли його зарплати вже буде не вистачати навіть на мінімальне існування сім'ї, да і сьогоднішні 500 доларів не фонтан, а 200-300 то вже буде зашквар, до чого тут хрестики, чи ви теж не розумієте, що зараз йде велика війна?
Як буде добре жити пенсіонеру на пенсію 3000 грн при курсі 100, в людних місцях замість співробітників ТЦК будуть сотні стареньких на колінах? Будуть молити подати на хліб, бо вони знову стали крайніми?
Зараз Захід дозрів до кредитів під залог заморожених рашакоштів, тому оплачувати нашу стабільність буде бензоколонка, пора вже дорослішати і розуміти процеси, а не просто рухати бездумно в маси релігію "цілющий девал вирішить всі проблеми" без прив'язки до мінімальної логіки((
пропусти цей допис, бо ви пишете надто емоційно й якось не структуровано. й до того ж маніпулятивно.
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так). це майже аксіома. може не рік в рік, але за певний період так. інакше рано чи пізно отримаєте кратний девал. це перше.
тепер, такий приклад - маємо наприклад в обігу 1 млн грн при певному товарообігу. надрукували ще 1 млн, стало 2. товарообіг не змінився. що станеться? - так, ціни виростуть в два рази. це ще одна майже аксіома. нагадаю в 2022 році ми надрукували 400
ярдів грн при наявних 800
ярдах грн. зараз кількість грошей взагалі більше 1,5
трлн грн. так от, наслідки цього друку ми відчуваємо до цього моменту, бо якраз НБУ й зайнятий тим, щоб ці 400
ярдів не сильно впливали на валютний курс.
оці байки про 100 грн за долар - це ви взагалі від себе додали. я кажу про те що курс треба не тримати, а поступово девальвувати. яка в нас ставка НБУ? - 13,5%. ставка ФРС - 5,5%. ось й орієнтир, що девал мінімум 10% на рік.
при зростанні курсу з 40 навіть до 45 - ні людина, яка заробляє 20 000, не пенсіонер різницю сильно не помітять - ціни до речі зовсім нелінійно зростають. що в 2014-15 рр ціни в 3 рази зросли?
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
по перше не з 40, а з 38, і якщо рахувати від 40, то 45 це не 10% девалу
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Додано: Пон 01 лип, 2024 23:09
Shaman написав:
всі бюджетники мають витрачати всі кошти, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію
Премію "Шнобеля"
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Додано: Пон 01 лип, 2024 23:15
BIGor написав: Shaman написав:
всі бюджетники мають витрачати всі кошти, купуючи вироблене в Україні - це покращить економічну ситуацію
Премію "Шнобеля"
цьому пану!
Якщо автомобіль, то тільки Таврію або ЗАЗ.
Замість кави - цикорій і так далі.
замість кави - завести той ЗАЗ
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Додано: Пон 01 лип, 2024 23:21
flyman написав: Shaman написав:
пропусти цей допис, бо ви пишете надто емоційно й якось не структуровано. й до того ж маніпулятивно.
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так). це майже аксіома. може не рік в рік, але за певний період так. інакше рано чи пізно отримаєте кратний девал. це перше.
тепер, такий приклад - маємо наприклад в обігу 1 млн грн при певному товарообігу. надрукували ще 1 млн, стало 2. товарообіг не змінився. що станеться? - так, ціни виростуть в два рази. це ще одна майже аксіома. нагадаю в 2022 році ми надрукували 400
ярдів грн при наявних 800
ярдах грн. зараз кількість грошей взагалі більше 1,5
трлн грн. так от, наслідки цього друку ми відчуваємо до цього моменту, бо якраз НБУ й зайнятий тим, щоб ці 400
ярдів не сильно впливали на валютний курс.
оці байки про 100 грн за долар - це ви взагалі від себе додали. я кажу про те що курс треба не тримати, а поступово девальвувати. яка в нас ставка НБУ? - 13,5%. ставка ФРС - 5,5%. ось й орієнтир, що девал мінімум 10% на рік.
при зростанні курсу з 40 навіть до 45 - ні людина, яка заробляє 20 000, не пенсіонер різницю сильно не помітять - ціни до речі зовсім нелінійно зростають. що в 2014-15 рр ціни в 3 рази зросли?
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
по перше не з 40, а з 38, і якщо рахувати від 40, то 45 це не 10% девалу
взагалі я відштовхуюсь від 28, що було до війни.
добре з 40 до 44 - це 10%.
але ж питання не в конкретних цифрах, а в принципі
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Додано: Пон 01 лип, 2024 23:27
Shaman написав:
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?
По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
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