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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11506115071150811509

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:43

  somilitark написав:
  Shaman написав:тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні 8)

Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?
По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((

конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити? ;)

по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...

якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.

я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:53

  Shaman написав:
  somilitark написав:
  Shaman написав:тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні 8)

Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?
По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((

конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити? ;)

по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...

якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.

я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів 8)

Синочка я в бізнесі з 95-го року, не батрачив на самодурів заглядаючи їм до рота, а створював робочі місця сам.
Я запитав, у нас 20% інфляція в минулому році? Треба було вирішувати питання довіри під час великої війни, навіть зараз облікова ставка смішна, коли ставиться питання існування держави?(((
Я запитую, добре тещі у відчаї казати краще мені вмерти, бо немає за що лікуватись?
Дуже добре, що у вас вік, коли не треба лікуватись, но так буде не завжди, може щось почне доходити, колись, но бачу що надій на це мало.
Освіта у мене вища, магістр менеджмента, очно, а не десь купив контрольну і два тижні на рік щось слухав на начитці, більшість викладачів вчилась в мацкві, гоняли нас як положено, в універі пропонували аспірантуру, но вибрав гроші, бо треба було закруглятись з бізнесом на користь більш активної роботи на державу.
Так що пора вже дорослішати, но я бачу щось вам пояснювати, то даремно втрачений час, а сучасна якість освіти розчаровує, 2+2 не можуть скласти "випускникі", економіка просто вам не дана богом :roll:
Колись викладач економічної теорії казав, я поставив двойку одній дівчині і її виганяють з універа, приїхала її мама, каже моя доця дуже добре готує, прибирає, гарна, а викладач каже, але це все добре, просто економіка їй не дана, вона просто не ту вибрала вищу освіту, тому скажіть мені дякую, щось може з вами теж сама історія, досить ганьбитись і соромитись, моя вам порада)))
п.с. і треба вам піти працювати не на велику шарашкіну контору, а в маленьку фірму, де 10 чоловік роблять те що у монополістів виконують 50 чи 100, ось тоді і будете людина оркестр з "поняттям процесів", а не хизуватись не зрозуміло чим...
somilitark
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