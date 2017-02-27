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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 23:43
somilitark написав: Shaman написав:
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?
По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити?
по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...
якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.
я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів
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Shaman
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Додано: Пон 01 лип, 2024 23:53
Shaman написав: somilitark написав: Shaman написав:
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
Почнемо з того що у вас немає ніякої економічної освіти.
Як каже мій батя: не має поняття.
У нас яка інфляція в 2023-му році?
20%? Нічого не вживали ввечері веселого?
По-друге, ви не знаєте що трапилось 24.02.22?
Вам вже декілька разів пояснювали, що зараз воєнний час, дуже добре, що у нас є можливість за рахунок Запада тримати стабільність, більше немає про що говорити, у мене зараз важко хворіє теща, допомогаємо її лікувати, бо її пенсія 3700 за 40+ років стажа, дуже примітивна капельниця переважно вітчизняними ліками в день коштує 500 грн, про яку цілющу девальвацію ви тут роками співаєте, про що мова? Як добре зараз жити мільйонам пенсіонерів?
По девалу 2014-15-го, всі ціни зросли мінімум в 2.5 раза, майже в усіх бізнесах почалась катастрофа, виїхало на заробітки, в т.ч. і в бензоколонку мільйони людей, треба хоч трохи дорослішати і спитати в батьків, що відбувалось 10 років назад, якщо ви не в змозі згадати "відчуття які довелось пережити" працюючим людям і годувальникам сімей.
І не носіться з примітивною ідею девала, все набагато складніше в економіці і соціумі, ніж ви собі вигадали, трохи вже набридло відповідати і тлумачити одне і теж, Долярчик не такий вже і занудний як ви((((
конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити?
по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...
якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.
я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів
Синочка я в бізнесі з 95-го року, не батрачив на самодурів заглядаючи їм до рота, а створював робочі місця сам.
Я запитав, у нас 20% інфляція в минулому році? Треба було вирішувати питання довіри під час великої війни, навіть зараз облікова ставка смішна, коли ставиться питання існування держави?(((
Я запитую, добре тещі у відчаї казати краще мені вмерти, бо немає за що лікуватись?
Дуже добре, що у вас вік, коли не треба лікуватись, но так буде не завжди, може щось почне доходити, колись, но бачу що надій на це мало.
Освіта у мене вища, магістр менеджмента, очно, а не десь купив контрольну і два тижні на рік щось слухав на начитці, більшість викладачів вчилась в мацкві, гоняли нас як положено, в універі пропонували аспірантуру, но вибрав гроші, бо треба було закруглятись з бізнесом на користь більш активної роботи на державу.
Так що пора вже дорослішати, но я бачу щось вам пояснювати, то даремно втрачений час, а сучасна якість освіти розчаровує, 2+2 не можуть скласти "випускникі", економіка просто вам не дана богом
Колись викладач економічної теорії казав, я поставив двойку одній дівчині і її виганяють з універа, приїхала її мама, каже моя доця дуже добре готує, прибирає, гарна, а викладач каже, але це все добре, просто економіка їй не дана, вона просто не ту вибрала вищу освіту, тому скажіть мені дякую, щось може з вами теж сама історія, досить ганьбитись і соромитись, моя вам порада)))
п.с. і треба вам піти працювати не на велику шарашкіну контору, а в маленьку фірму, де 10 чоловік роблять те що у монополістів виконують 50 чи 100, ось тоді і будете людина оркестр з "поняттям процесів", а не хизуватись не зрозуміло чим...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 08:11
Shaman написав:
що в 2014-15 рр ціни в 3 рази зросли?
На імпортні товари зросли одразу, на вітчизняні трохи плавніше і зі затримкою десь в рік, але зросли.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 08:22
Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних, бо риба завжди гниє з голови :
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Додано: Вів 02 лип, 2024 09:01
Пане Сомілітарк, маю пораду - не витрачайте час на логін шаман. Маю припущення, що то якийсь інтернет- воїн, що тимчасово безробітний, не хоче втрачати кваліфікацію і тому тренується "на котах".
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Додано: Вів 02 лип, 2024 09:49
Василь-Рівне написав:
Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських
комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних, бо риба завжди гниє з голови :
Саме так. Даются взнаки роки деградації.
Освіта, культура..
Але де ж взяти ту освіту, якщо купуються і дипломи і ступені і рівень нижче плінтуса, бо всі більш менш адекватні за кордоном, бо тут нема жодної перспективи у науковця?..
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Вів 02 лип, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 09:49
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
пропусти цей допис, бо ви пишете надто емоційно й якось не структуровано. й до того ж маніпулятивно.
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так). це майже аксіома. може не рік в рік, але за певний період так. інакше рано чи пізно отримаєте кратний девал. це перше.
тепер, такий приклад - маємо наприклад в обігу 1 млн грн при певному товарообігу. надрукували ще 1 млн, стало 2. товарообіг не змінився. що станеться? - так, ціни виростуть в два рази. це ще одна майже аксіома. нагадаю в 2022 році ми надрукували 400
ярдів грн при наявних 800
ярдах грн. зараз кількість грошей взагалі більше 1,5
трлн грн. так от, наслідки цього друку ми відчуваємо до цього моменту, бо якраз НБУ й зайнятий тим, щоб ці 400
ярдів не сильно впливали на валютний курс.
оці байки про 100 грн за долар - це ви взагалі від себе додали. я кажу про те що курс треба не тримати, а поступово девальвувати. яка в нас ставка НБУ? - 13,5%. ставка ФРС - 5,5%. ось й орієнтир, що девал мінімум 10% на рік.
при зростанні курсу з 40 навіть до 45 - ні людина, яка заробляє 20 000, не пенсіонер різницю сильно не помітять - ціни до речі зовсім нелінійно зростають. що в 2014-15 рр ціни в 3 рази зросли?
тому хочете подискутувати ок, але без зайвих емоцій, й на конструктивному рівні
по перше не з 40, а з 38, і якщо рахувати від 40, то 45 це не 10% девалу
взагалі я відштовхуюсь від 28, що було до війни.
добре з 40 до 44 - це 10%.
але ж питання не в конкретних цифрах, а в принципі
якщо 28 у 2022, а сомілітарк пише що при інфляція 5% у 2023, тому ЕОК 36.6 і всі в шоколаді, а те що ви пишете, то про каррі-трейд, який на далекому горизонті тримає еквілібіріум девал-інфлєц в різних грошових одиницях, але не на коротких періодах
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Додано: Вів 02 лип, 2024 10:16
Василь-Рівне написав:
виробив якісний товар з південокорейських - не китайських комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший.
А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю?
Я це все чудово знаю, так як близько 11р "варився" в торгівлі))
Але!
Може проблема не повністю в тому, що народ "мудрий", а в тому - що бідний?
Якщо люди куплять в тебе щось трохи дорожче, ще десь щось дорожче і т.д. - то в кінці місяця вийде, що нікуя не можуть собі відкласти/наскирдувати!
Ба більше - ще й в кредитні гроші залазять...
Тому і шукають "дешевше дешевшого"(і так, мене це теж дуже дратувало, коли я продавав/намагався продати товар таким людям)
Простий приклад, навіть, на морозиві)) - беруть більше дешевше, ніж дороге(хоч дороге переважно значно смачніше)
Чому?
Чому всім не їсте смачніше морозиво?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 10:30
somilitark написав:
Синочка я в бізнесі з 95-го року, не батрачив на самодурів заглядаючи їм до рота, а створював робочі місця сам.
Я запитав, у нас 20% інфляція в минулому році? Треба було вирішувати питання довіри під час великої війни, навіть зараз облікова ставка смішна, коли ставиться питання існування держави?(((
Я запитую, добре тещі у відчаї казати краще мені вмерти, бо немає за що лікуватись?
Дуже добре, що у вас вік, коли не треба лікуватись, но так буде не завжди, може щось почне доходити, колись, но бачу що надій на це мало.
Освіта у мене вища, магістр менеджмента, очно, а не десь купив контрольну і два тижні на рік щось слухав на начитці, більшість викладачів вчилась в мацкві, гоняли нас як положено, в універі пропонували аспірантуру, но вибрав гроші, бо треба було закруглятись з бізнесом на користь більш активної роботи на державу.
Так що пора вже дорослішати, но я бачу щось вам пояснювати, то даремно втрачений час, а сучасна якість освіти розчаровує, 2+2 не можуть скласти "випускникі", економіка просто вам не дана богом
Колись викладач економічної теорії казав, я поставив двойку одній дівчині і її виганяють з універа, приїхала її мама, каже моя доця дуже добре готує, прибирає, гарна, а викладач каже, але це все добре, просто економіка їй не дана, вона просто не ту вибрала вищу освіту, тому скажіть мені дякую, щось може з вами теж сама історія, досить ганьбитись і соромитись, моя вам порада)))
п.с. і треба вам піти працювати не на велику шарашкіну контору, а в маленьку фірму, де 10 чоловік роблять те що у монополістів виконують 50 чи 100, ось тоді і будете людина оркестр з "поняттям процесів", а не хизуватись не зрозуміло чим...
Аплодисменты! Сомик выдал базу. Причем так поэтично, что просто глаз радуется.
Посмотрим еще как прогноз на сегодняшнее движение вниз сбудется, потому что курсы с утра как-то не радуют.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 10:36
Василь-Рівне написав:
А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії?
Маркетинг підключати. На приклад дуже допомагає подовження гарантії: на китаців рік, а Ви давайте на якісний товар 2 чи 3. Або рекламу, яка наочно показує, що ваш товар більш якісний, щось в дусі Дюрасел, коли батарея реально працює довше...
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