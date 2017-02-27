Василь-Рівне Як впарити народу дорожчий якісніший товар. Бачив два шляхи: дурний ("вау це цей бренд", і мозок виключається) і довгий (з часом можна помітити, що якісний товар тривалого використання виходить дешевше ніж дешевий - потрібно багато часу і спроб щоб це зрозуміти). Виробнику/продавцю товару "підвищеної якості" зараз, як мінімум, потрібно про це чітко повідомити. Бо на вигляд лайно і не розпізнаєш зараз. От як китайці для свого ринку пишуть "з імпортованих компонентів"
Василь-Рівне написав:Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних.
Василій не опускайте руки. У вас же електроніка, якщо впевнені в корейському товарі, то подовжуйте за свій рахунок гарантію. Плюс моя особиста думка, люди люблять якісну індивідуальну консультацію, треба працювати з продавцями, щоб вони могли забезпечити достойний рівень обслуговування. Ви повинні самі пересвідчитись, що продавець не нагло заганяє покупця в рамки: беріть ось це, бо дешевше розсипеться за місяць, а як друг продавець порадить взяти кращий товар, бо дешевший не вартує витрачених на нього грошей. Тому тут треба думати що робити далі, а не кидати ідею і звинувачувати людей, бідність штовхає їх на нерозбірливість, працюйте далі, щоб виправити помилки, запитайте себе: що можна ще зробити, щоб виправити ситуацію, гарного дня!
striped написав: Аплодисменты! Сомик выдал базу. Причем так поэтично, что просто глаз радуется. Посмотрим еще как прогноз на сегодняшнее движение вниз сбудется, потому что курсы с утра как-то не радуют.
Ну так по курсу все зрозуміло, об'єм інтервенцій зменшується, гроші от Європи і МВФ прийшли, так що все норм, крутимось біля 40.70, саме зараз на міжбанку 40.71 на продаж. Ще би розібратись з кредиторами, я би пішов на дефолт, бо "інвестори" трохи здуріли, давай їм гроші і крапка, може хай приїдуть і подивляться що з нами робить бензоколонка?! Посидять пару годин в бомбосховищі, там звичайно уютніше і кошерніше ніж в ландонах, може прийшло б "поняття" процесів... Готівка столиці в зростання не вірить, світять 40.77 на 40.85, стабільність...
The_Rebel написав:Я думаю знову закликають в ...бетон. В який ще товар, що вироблений в Україні, можна інвестувати кошти?
Вот пока у нас будут инвестировать в товар, а не в его производство, так и будем загнивающей страной третьего мира. Но я заметил, что исходный призыв был всё таки "купуючи вироблене в Україні", а не инвестировать, а это совсем другое дело. Покупка товара, в отличие от инвестиции, не предполагает зарабатывания на этом денег.
Останнім часом поширена дискусія, чи буде уряд підвищувати податки, чи буде друк та девальвація гривні. Так от Меморандум з МВФ дає відповідь і на це.
МВФ дещо погіршив параметри негативного сценарію для України через ризик активізації бойових дій та атак на енергетику. Тому в меморандумі уряд взяв на себе зобов’язання зробити низку кроків, якщо цей негативний сценарій відбудеться, а саме: вжити додаткових можливих фіскальних заходів, включно зі змінами податкової політики, які можна швидко й ефективно запровадити, або змінами видатків, спрямованих на підвищення ефективності. Обіцяють керуватися Нацстратегією доходів.
🔡Більш детальний перелік фіскальних заходів теж згадують в Меморандумі. Це перш за все:
▪️Ухвалення в цілому вже зареєстрованих законів про поступове підвищення акцизів на тютюн та паливо до мінімуму ЄС, а також акцизів на солодкі напої.
▪️Розробка законів про оподаткування медичного канабісу та авансових платежів податку на прибуток для заправок.
▪️Покращення адміністрування акцизного податку, зокрема на тютюн. Відповідну систему планують запустити до 1 січня 2026 року.
✔️Як маяк записано обов’язок переглянути наявні податкові пільги до кінця вересня, а також намір не створювати нові категорії їх отримувачів.
✔️Паралельно уряд обіцяє стримувати непрофільні видатки, тримати в пріоритеті оборонні видатки, а вносити зміни за потреби тільки після консультацій з МВФ. Тому навряд МВФ підтримає ідеї типу кешбеку на «купуй українське».
🙅♂️Немає в найближчих планах і легалізації крипти чи запуску другого рівня пенсійної системи.
💁♂️Разом з тим, уряд обіцяє «друкарський станок НБУ» без крайньої потреби не вмикати та спершу шукати інші шляхи фінансування, якщо буде непередбачувана потреба або затримки у допомозі партнерів. Судячи з Меморандуму, зараз готують постанову НБУ, яка визначить всі «червоні прапорці», умови та обсяги, погоджені з партнерами.
🙋♂️Важливо, що як маяка прийняти податкові зміни теж немає.
🌏 Фінансування бюджету (борги та гранти): 2025: 1,53 трлн грн 2026: 1,04 трлн грн 2027: 786,5 млрд грн
🪖Видатки на безпеку та оборону: 2025: 2,2 трлн грн 2026: 1,6 трлн грн 2027: 1,5 трлн грн
🧔У 2025-2027 роках розмір мінімальної зарплати становитиме ті самі 8000 грн, що є чинними зараз.
💸По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Ще раз - кожен рік плюс 340.
💁Тут наведемо коментар автора, який саме на цьому пункті наполегливо порадив - "почитати документ тим хто цікавиться акцизом на цигарки/паливо та рентою".
😉І ще….ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го.
🛣 Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.
💰Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.
P.S. 🗳 Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні.
🔎📍Окремо зазначимо, що в декларації не йдеться про можливі зміни ставок оподаткування. Водночас, одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі уряд назвав перегляд розміру військового збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування.
Дюрі-бачі написав:МВФ схвалив виділення Україні траншу на $2,2 мільярда
Олексій Кущ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 Судя по объему информации, которую НБУ будет предоставлять МВФ, гораздо проще объявить Нацбанк безбалансовым отделением Фонда. Потому что там и отчеты по структуре резервов, и внешним транзакциям: платежам по госдолгу, поступлениям по экспорту-импорту украинских компаний, и внешним активам 35-ти крупнейших украинских банков и операции населения. Это безпрецедентный объем запрашиваемой информации, такого не требовали даже у африканских стран. При этом, сам кредит МВФ пойдет исключительно на оплату старых долгов Украины перед фондом и выплату процентов по ним. В сухом остатке, для украинской экономики останется не больше пары миллиардов долларов на всю программу. По сути, идет замещение (погашение) старого дешевого долга Украины перед МВФ, который был взят под 2%, новым мегадорогим долгом под 7%. То есть Украине не только не списали долг перед МВФ, но рефинансируют его под более высокий процент. Похоже МВФ становится чем-то вроде главного центра наших партнеров по контролю за финансовыми потоками в Украине. Хотя у тех же США есть система финансового мониторинга, созданная еще на базе системы радилокационной разведки "Эшелон" времен Холодной Войны и они при желании могут отследить все транзакции в любом уголке мира до одного цента. Но тут больше про показательный контроль, подчеркнутое недоверие. Добавим сюда требование МВФ по реестру владельцев платежных карточек, официально для борьбы с "дропами" или "мулами", налогообложение операцией с криптой. Про рост тарифов писать не буду, это уже стало общим местом всех программ сотрудничества Украины и МВФ (интересно, эта тарифная эпопея когда-либо закончится выработкой реально работающей модели справедливых цен на основной набор коммунальных услуг)? В общем, чем дальше в лес, тем "толще" требования МВФ.