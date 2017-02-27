Додано: Вів 02 лип, 2024 12:06

💬Коментує Ярослав ЖелезнякОстаннім часом поширена дискусія, чи буде уряд підвищувати податки, чи буде друк та девальвація гривні. Так от Меморандум з МВФ дає відповідь і на це.МВФ дещо погіршив параметри негативного сценарію для України через ризик активізації бойових дій та атак на енергетику. Тому в меморандумі уряд взяв на себе зобов’язання зробити низку кроків, якщо цей негативний сценарій відбудеться, а саме: вжити додаткових можливих фіскальних заходів, включно зі змінами податкової політики, які можна швидко й ефективно запровадити, або змінами видатків, спрямованих на підвищення ефективності. Обіцяють керуватися Нацстратегією доходів.🔡Більш детальний перелік фіскальних заходів теж згадують в Меморандумі. Це перш за все:▪️Ухвалення в цілому вже зареєстрованих законів про поступове підвищення акцизів на тютюн та паливо до мінімуму ЄС, а також акцизів на солодкі напої.▪️Розробка законів про оподаткування медичного канабісу та авансових платежів податку на прибуток для заправок.▪️Покращення адміністрування акцизного податку, зокрема на тютюн. Відповідну систему планують запустити до 1 січня 2026 року.✔️Як маяк записано обов’язок переглянути наявні податкові пільги до кінця вересня, а також намір не створювати нові категорії їх отримувачів.✔️Паралельно уряд обіцяє стримувати непрофільні видатки, тримати в пріоритеті оборонні видатки, а вносити зміни за потреби тільки після консультацій з МВФ. Тому навряд МВФ підтримає ідеї типу кешбеку на «купуй українське».🙅‍♂️Немає в найближчих планах і легалізації крипти чи запуску другого рівня пенсійної системи.💁‍♂️Разом з тим, уряд обіцяє «друкарський станок НБУ» без крайньої потреби не вмикати та спершу шукати інші шляхи фінансування, якщо буде непередбачувана потреба або затримки у допомозі партнерів. Судячи з Меморандуму, зараз готують постанову НБУ, яка визначить всі «червоні прапорці», умови та обсяги, погоджені з партнерами.🙋‍♂️Важливо, що як маяка прийняти податкові зміни теж немає.🗣Крім того, Ярослав Железняк () повідомив щодо схваленої урядом Бюджетної декларації на 2025-2027 роки.❓То який він, каркас держбюджету () на три наступні роки?🎢🔮 Уряд прогнозує стрімке зростання ВВП у 2026 році, підвищення податкових надходжень в умовах незмінності базових ставок податків, а також зменшення зовнішньої допомоги.📌Ключове із Бюджетної декларації.📈ВВП реальний:2025: +2,7%2026: +7,5%2027: +6,2%💲 Курс гривні:2025: 45 грн /дол2026: 46,5 грн / дол2027: 46,4 грн / дол🪙 Дефіцит бюджету:2025: 18,2%2026: 10,3%2027: 6,7%🌏 Фінансування бюджету (борги та гранти):2025: 1,53 трлн грн2026: 1,04 трлн грн2027: 786,5 млрд грн🪖Видатки на безпеку та оборону:2025: 2,2 трлн грн2026: 1,6 трлн грн2027: 1,5 трлн грн🧔У 2025-2027 роках розмір мінімальної зарплати становитиме ті самі 8000 грн, що є чинними зараз.💸По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Ще раз - кожен рік плюс 340.💁Тут наведемо коментар автора, який саме на цьому пункті наполегливо порадив - "почитати документ тим хто цікавиться акцизом на цигарки/паливо та рентою".😉І ще….ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го.🛣 Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.💰Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.P.S. 🗳 Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні.🔎📍Окремо зазначимо, що в декларації не йдеться про можливі зміни ставок оподаткування. Водночас, одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі уряд назвав перегляд розміру військового збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування.