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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11508115091151011511>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:37

Василь-Рівне Як впарити народу дорожчий якісніший товар. Бачив два шляхи: дурний ("вау це цей бренд", і мозок виключається) і довгий (з часом можна помітити, що якісний товар тривалого використання виходить дешевше ніж дешевий - потрібно багато часу і спроб щоб це зрозуміти).
Виробнику/продавцю товару "підвищеної якості" зараз, як мінімум, потрібно про це чітко повідомити. Бо на вигляд лайно і не розпізнаєш зараз.
От як китайці для свого ринку пишуть "з імпортованих компонентів" :)
agmkv70
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:51

  Василь-Рівне написав:Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних.

Василій не опускайте руки.
У вас же електроніка, якщо впевнені в корейському товарі, то подовжуйте за свій рахунок гарантію.
Плюс моя особиста думка, люди люблять якісну індивідуальну консультацію, треба працювати з продавцями, щоб вони могли забезпечити достойний рівень обслуговування.
Ви повинні самі пересвідчитись, що продавець не нагло заганяє покупця в рамки: беріть ось це, бо дешевше розсипеться за місяць, а як друг продавець порадить взяти кращий товар, бо дешевший не вартує витрачених на нього грошей.
Тому тут треба думати що робити далі, а не кидати ідею і звинувачувати людей, бідність штовхає їх на нерозбірливість, працюйте далі, щоб виправити помилки, запитайте себе: що можна ще зробити, щоб виправити ситуацію, гарного дня!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:04

  striped написав:
Аплодисменты! Сомик выдал базу. Причем так поэтично, что просто глаз радуется.
Посмотрим еще как прогноз на сегодняшнее движение вниз сбудется, потому что курсы с утра как-то не радуют.

Ну так по курсу все зрозуміло, об'єм інтервенцій зменшується, гроші от Європи і МВФ прийшли, так що все норм, крутимось біля 40.70, саме зараз на міжбанку 40.71 на продаж.
Ще би розібратись з кредиторами, я би пішов на дефолт, бо "інвестори" трохи здуріли, давай їм гроші і крапка, може хай приїдуть і подивляться що з нами робить бензоколонка?!
Посидять пару годин в бомбосховищі, там звичайно уютніше і кошерніше ніж в ландонах, може прийшло б "поняття" процесів...
Готівка столиці в зростання не вірить, світять 40.77 на 40.85, стабільність...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:40

  moveton написав:
  The_Rebel написав:Я думаю знову закликають в ...бетон. В який ще товар, що вироблений в Україні, можна інвестувати кошти?

Вот пока у нас будут инвестировать в товар, а не в его производство, так и будем загнивающей страной третьего мира.
Но я заметил, что исходный призыв был всё таки "купуючи вироблене в Україні", а не инвестировать, а это совсем другое дело. Покупка товара, в отличие от инвестиции, не предполагает зарабатывания на этом денег.


Точно в світло (електроенергію) заганяють.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:06

💬Коментує Ярослав Железняк

Останнім часом поширена дискусія, чи буде уряд підвищувати податки, чи буде друк та девальвація гривні. Так от Меморандум з МВФ дає відповідь і на це.

МВФ дещо погіршив параметри негативного сценарію для України через ризик активізації бойових дій та атак на енергетику. Тому в меморандумі уряд взяв на себе зобов’язання зробити низку кроків, якщо цей негативний сценарій відбудеться, а саме: вжити додаткових можливих фіскальних заходів, включно зі змінами податкової політики, які можна швидко й ефективно запровадити, або змінами видатків, спрямованих на підвищення ефективності. Обіцяють керуватися Нацстратегією доходів.

🔡Більш детальний перелік фіскальних заходів теж згадують в Меморандумі. Це перш за все:

▪️Ухвалення в цілому вже зареєстрованих законів про поступове підвищення акцизів на тютюн та паливо до мінімуму ЄС, а також акцизів на солодкі напої.

▪️Розробка законів про оподаткування медичного канабісу та авансових платежів податку на прибуток для заправок.

▪️Покращення адміністрування акцизного податку, зокрема на тютюн. Відповідну систему планують запустити до 1 січня 2026 року.

✔️Як маяк записано обов’язок переглянути наявні податкові пільги до кінця вересня, а також намір не створювати нові категорії їх отримувачів.

✔️Паралельно уряд обіцяє стримувати непрофільні видатки, тримати в пріоритеті оборонні видатки, а вносити зміни за потреби тільки після консультацій з МВФ. Тому навряд МВФ підтримає ідеї типу кешбеку на «купуй українське». 

🙅‍♂️Немає в найближчих планах і легалізації крипти чи запуску другого рівня пенсійної системи.

💁‍♂️Разом з тим, уряд обіцяє «друкарський станок НБУ» без крайньої потреби не вмикати та спершу шукати інші шляхи фінансування, якщо буде непередбачувана потреба або затримки у допомозі партнерів. Судячи з Меморандуму, зараз готують постанову НБУ, яка визначить всі «червоні прапорці», умови та обсяги, погоджені з партнерами.

🙋‍♂️Важливо, що як маяка прийняти податкові зміни теж немає. 

🗣Крім того, Ярослав Железняк (https://t.me/yzheleznyak/9009) повідомив щодо схваленої урядом Бюджетної декларації на 2025-2027 роки. 

❓То який він, каркас держбюджету (https://forbes.ua/news/vvp-inflyatsiya- ... 2024-22106) на три наступні роки?

🎢🔮 Уряд прогнозує стрімке зростання ВВП у 2026 році, підвищення податкових надходжень в умовах незмінності базових ставок податків, а також зменшення зовнішньої допомоги.

📌Ключове із Бюджетної декларації.

📈ВВП реальний:
2025: +2,7%
2026: +7,5%
2027: +6,2%

💲 Курс гривні:
2025: 45 грн /дол
2026: 46,5 грн / дол
2027: 46,4 грн / дол

🪙 Дефіцит бюджету:
2025: 18,2%
2026: 10,3%
2027: 6,7%

🌏 Фінансування бюджету (борги та гранти):
2025: 1,53 трлн грн
2026: 1,04 трлн грн
2027: 786,5 млрд грн

🪖Видатки на безпеку та оборону:
2025: 2,2 трлн грн
2026: 1,6 трлн грн 
2027: 1,5 трлн грн

🧔У 2025-2027 роках розмір мінімальної зарплати становитиме ті самі 8000 грн, що є чинними зараз.

💸По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Ще раз - кожен рік плюс 340.

💁Тут наведемо коментар автора, який саме на цьому пункті наполегливо порадив - "почитати документ тим хто цікавиться акцизом на цигарки/паливо та рентою".

😉І ще….ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го. 

🛣 Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

💰Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.

P.S. 🗳 Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні.

🔎📍Окремо зазначимо, що в декларації не йдеться про можливі зміни ставок оподаткування. Водночас, одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі уряд назвав перегляд розміру військового збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:МВФ схвалив виділення Україні траншу на $2,2 мільярда

Олексій Кущ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676
Судя по объему информации, которую НБУ будет предоставлять МВФ, гораздо проще объявить Нацбанк безбалансовым отделением Фонда.
Потому что там и отчеты по структуре резервов, и внешним транзакциям: платежам по госдолгу, поступлениям по экспорту-импорту украинских компаний, и внешним активам 35-ти крупнейших украинских банков и операции населения.
Это безпрецедентный объем запрашиваемой информации, такого не требовали даже у африканских стран.
При этом, сам кредит МВФ пойдет исключительно на оплату старых долгов Украины перед фондом и выплату процентов по ним.
В сухом остатке, для украинской экономики останется не больше пары миллиардов долларов на всю программу.
По сути, идет замещение (погашение) старого дешевого долга Украины перед МВФ, который был взят под 2%, новым мегадорогим долгом под 7%.
То есть Украине не только не списали долг перед МВФ, но рефинансируют его под более высокий процент.
Похоже МВФ становится чем-то вроде главного центра наших партнеров по контролю за финансовыми потоками в Украине.
Хотя у тех же США есть система финансового мониторинга, созданная еще на базе системы радилокационной разведки "Эшелон" времен Холодной Войны и они при желании могут отследить все транзакции в любом уголке мира до одного цента.
Но тут больше про показательный контроль, подчеркнутое недоверие.
Добавим сюда требование МВФ по реестру владельцев платежных карточек, официально для борьбы с "дропами" или "мулами", налогообложение операцией с криптой.
Про рост тарифов писать не буду, это уже стало общим местом всех программ сотрудничества Украины и МВФ (интересно, эта тарифная эпопея когда-либо закончится выработкой реально работающей модели справедливых цен на основной набор коммунальных услуг)?
В общем, чем дальше в лес, тем "толще" требования МВФ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:49

  somilitark написав: все норм, крутимось біля 40.70, саме зараз на міжбанку 40.71 на продаж.
Готівка столиці в зростання не вірить, світять 40.77 на 40.85, стабільність...

Зараз МБ 40.77 (був 40.79, здається, це рекорд), готівка 40,92 прийом в Києві, все ж зростаємо
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:48

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:МВФ схвалив виділення Україні траншу на $2,2 мільярда

Олексій Кущ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676
Судя по объему информации, которую НБУ будет предоставлять МВФ, гораздо проще объявить Нацбанк безбалансовым отделением Фонда.
Потому что там и отчеты по структуре резервов, и внешним транзакциям: платежам по госдолгу, поступлениям по экспорту-импорту украинских компаний, и внешним активам 35-ти крупнейших украинских банков и операции населения.
Это безпрецедентный объем запрашиваемой информации, такого не требовали даже у африканских стран.
При этом, сам кредит МВФ пойдет исключительно на оплату старых долгов Украины перед фондом и выплату процентов по ним.
В сухом остатке, для украинской экономики останется не больше пары миллиардов долларов на всю программу.
По сути, идет замещение (погашение) старого дешевого долга Украины перед МВФ, который был взят под 2%, новым мегадорогим долгом под 7%.
То есть Украине не только не списали долг перед МВФ, но рефинансируют его под более высокий процент.
Похоже МВФ становится чем-то вроде главного центра наших партнеров по контролю за финансовыми потоками в Украине.
Хотя у тех же США есть система финансового мониторинга, созданная еще на базе системы радилокационной разведки "Эшелон" времен Холодной Войны и они при желании могут отследить все транзакции в любом уголке мира до одного цента.
Но тут больше про показательный контроль, подчеркнутое недоверие.
Добавим сюда требование МВФ по реестру владельцев платежных карточек, официально для борьбы с "дропами" или "мулами", налогообложение операцией с криптой.
Про рост тарифов писать не буду, это уже стало общим местом всех программ сотрудничества Украины и МВФ (интересно, эта тарифная эпопея когда-либо закончится выработкой реально работающей модели справедливых цен на основной набор коммунальных услуг)?
В общем, чем дальше в лес, тем "толще" требования МВФ.

щоб пересічена корова менше їла і більше давала молока треба менше годувати (фікс. зарплат і пенсій) та більше доїти (податки, збори, тарифи)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:38

Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
А некоторые валюту начнут даже продавать.
Какие у кого мысли/идеи по этом поводу?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?

Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
  Victor8 написав:Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?

Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...
Дюрі-бачі
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