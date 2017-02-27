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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2024 15:21
Дюрі-бачі написав:
Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
Так ухилянти думають, що це все повна маячня!
Що з ними таке не трапиться ніколи!
"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду
Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:23
Дюрі-бачі написав: Victor8 написав:
Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
Victor8 написав:
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...
По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?
Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих...
В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...
По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял.
Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел.
А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.
Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.
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Victor8
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:36
Victor8 остатки на счетах говорят не о выходе в кэш, а о росте безнала.
Был провал зимой, но я так понимаю это просто был период перекида денег на жен/родственников. Было предположение, что рост остатков потому что военные не снимают свои зарплаты/кидают на депозиты-овгз.
По штрафам есть интересная оговорка - штраф могут выписать только если о тебе нет информации в реестрах (доступных ТЦК) и ТЦК это сможет доказать. Потому массовости не должно быть. По логике и закону, но где они, а где мы.
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