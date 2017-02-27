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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11508115091151011511

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:21

Свято наближається?©)))

  Дюрі-бачі написав:Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...

Так ухилянти думають, що це все повна маячня!
Що з ними таке не трапиться ніколи! :D

"Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду :lol:


Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.
А че пля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете - такого не случится с нами никогда!
А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:23

  Дюрі-бачі написав:
  Victor8 написав:Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?

Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
  Victor8 написав:Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?

Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...

По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?
Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих...
В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...

По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял.
Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел.
А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.

Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:36

Victor8 остатки на счетах говорят не о выходе в кэш, а о росте безнала.
Был провал зимой, но я так понимаю это просто был период перекида денег на жен/родственников. Было предположение, что рост остатков потому что военные не снимают свои зарплаты/кидают на депозиты-овгз.

По штрафам есть интересная оговорка - штраф могут выписать только если о тебе нет информации в реестрах (доступных ТЦК) и ТЦК это сможет доказать. Потому массовости не должно быть. По логике и закону, но где они, а где мы.
striped
 
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