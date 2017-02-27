Victor8 написав:Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
Victor8 написав:Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...
По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября? Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих... В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...
По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял. Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел. А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.
Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.
Victor8 остатки на счетах говорят не о выходе в кэш, а о росте безнала. Был провал зимой, но я так понимаю это просто был период перекида денег на жен/родственников. Было предположение, что рост остатков потому что военные не снимают свои зарплаты/кидают на депозиты-овгз.
По штрафам есть интересная оговорка - штраф могут выписать только если о тебе нет информации в реестрах (доступных ТЦК) и ТЦК это сможет доказать. Потому массовости не должно быть. По логике и закону, но где они, а где мы.
Если я понял идею, то в Резерв+ человек должен обновить свои персональные данные и данные о своем фактически местонахождении. Если этого не сделать - то первый штраф 17К гривен. Затем на этот адрес заказным письмом ТЦК высылает повестку. А если не обновить в Резерв+, скорее всего, подтянется адрес прописки или еще из какого-то реестра. Если потом не получить письмо — его возвращают ТЦК и это основание считать что человек получил повестку и не появился. Далее могут выписать штраф 25К гривен. А вот дальше пока неясно: если уплатить штраф — что тогда? Должны прислать новую повестку, когда явиться и если опять не пришел — то что? Снова штраф? Или уже уголовное дело? А если не заплатил штраф – арест счетов (если они есть)? И дальше что?
В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
итого сколько? по полляма у.е. в неделю приход валютный ожидается или по ляму
Будет другой порядок цифр. Предполагаю, что числа так 20-го июля нам озвучат, сколько человек (миллионов человек) обновили свои военные данные. Все остальные - потенциальные получатели штрафов. А это - миллиарды гривен в неделю могут быть...
Victor8 написав:А вот дальше пока неясно: если уплатить штраф — что тогда? Должны прислать новую повестку, когда явиться и если опять не пришел — то что? Снова штраф?
Думаю, що спочатку 2 адмінки будуть (17 і 25.5), а от на третій раз - кримінал.
Victor8 написав:Если этого не сделать - то первый штраф 17К гривен.
Все рівно штраф не автоматом накладається, а в ТЦК мають скласти свої документи, повідомити про місце і дату розгляду... Наскільки я розумію коментарі юристів:
Штрафи можуть виписувати заочно, без необхідності складати протокол в ТЦК у присутності військовозобов'язаного, якщо особу повідомили про необхідність явки належним чином і вона проігнорувала виклик без поважної причини.
У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.
то ТЦК підуть найпростішим способом: 1. З 17.07 почнуть слати повістки з вимогою явитись через 14 днів (в серпні). 2. Коли "ухилянт" не з'явиться по такій повістці - то почекають ще 3 дні, щоб їх не сповістили про поважні причини. 3. Вже тоді накладуть штраф.
Світовий банк вперше відніс Україну до класу держав з національним доходом вище середнього. Класифікація ведеться за показником GNI per capita, тому відображає динаміку не абсолютних показників, а відносних - в чисельнику ВВП, в знаменнику населення
Ukraine’s upward change in classification resulted from a resumption of economic growth in 2023 (real GDP grew 5.3%, following a drop of 28.8% in 2022) along with a continued decline in population, which has fallen more than 15% since the invasion from Russia began. These factors were further amplified by price increases of domestically produced goods and services to result in a large increase in nominal Atlas GNI per capita of 18.5%. While Ukraine’s economy was significantly impaired by Russia’s invasion, real growth in 2023 was driven by construction activity (24.6%), reflecting a sizable increase in investment spending (52.9%) supporting Ukraine’s reconstruction effort in the wake of ongoing destruction.