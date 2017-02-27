RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11509115101151111512>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:23

  Дюрі-бачі написав:
  Victor8 написав:Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?

Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
  Victor8 написав:Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?

Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...

По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?
Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих...
В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...

По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял.
Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел.
А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.

Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:36

Victor8 остатки на счетах говорят не о выходе в кэш, а о росте безнала.
Был провал зимой, но я так понимаю это просто был период перекида денег на жен/родственников. Было предположение, что рост остатков потому что военные не снимают свои зарплаты/кидают на депозиты-овгз.

По штрафам есть интересная оговорка - штраф могут выписать только если о тебе нет информации в реестрах (доступных ТЦК) и ТЦК это сможет доказать. Потому массовости не должно быть. По логике и закону, но где они, а где мы.
striped
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3556 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?

Так же ціла процедура прописана. Від надсилання першого листа до накладання штрафу пройде місяць-півтора, а до перших блокування рахунків виконавчою десь 2 місяці.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 29.07.22
Подякував: 588 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:56

Если я понял идею, то в Резерв+ человек должен обновить свои персональные данные и данные о своем фактически местонахождении.
Если этого не сделать - то первый штраф 17К гривен.
Затем на этот адрес заказным письмом ТЦК высылает повестку. А если не обновить в Резерв+, скорее всего, подтянется адрес прописки или еще из какого-то реестра. Если потом не получить письмо — его возвращают ТЦК и это основание считать что человек получил повестку и не появился.
Далее могут выписать штраф 25К гривен.
А вот дальше пока неясно: если уплатить штраф — что тогда? Должны прислать новую повестку, когда явиться и если опять не пришел — то что? Снова штраф? Или уже уголовное дело? А если не заплатил штраф – арест счетов (если они есть)? И дальше что?

В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:08

  Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
:) итого сколько? по полляма у.е. в неделю приход валютный ожидается или по ляму :?
Так и до профицита бюджета рукой подать, если развернуть фискальную деятельность ширее. :mrgreen:
Но это не точно.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:27

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
:) итого сколько? по полляма у.е. в неделю приход валютный ожидается или по ляму :?

Будет другой порядок цифр.
Предполагаю, что числа так 20-го июля нам озвучат, сколько человек (миллионов человек) обновили свои военные данные.
Все остальные - потенциальные получатели штрафов.
А это - миллиарды гривен в неделю могут быть... :|
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:33

"Щастя вдруг, в тішинє, постучалось в двєрі..."©)))

  Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
  Victor8 написав:А это - миллиарды гривен в неделю могут быть...
Що ж це виходить, що МОЖЛИВО, через місяць - курс долара "камнем вниз" на 36,6! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6549
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:36

  Успіх написав:
  Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
  Victor8 написав:А это - миллиарды гривен в неделю могут быть...
Що ж це виходить, що МОЖЛИВО, через місяць - курс долара "камнем вниз" на 36,6! :lol:
та да,а шо не 28,8 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:А вот дальше пока неясно: если уплатить штраф — что тогда? Должны прислать новую повестку, когда явиться и если опять не пришел — то что? Снова штраф?

Думаю, що спочатку 2 адмінки будуть (17 і 25.5), а от на третій раз - кримінал.
  Victor8 написав:Если этого не сделать - то первый штраф 17К гривен.

Все рівно штраф не автоматом накладається, а в ТЦК мають скласти свої документи, повідомити про місце і дату розгляду...
Наскільки я розумію коментарі юристів:
Штрафи можуть виписувати заочно, без необхідності складати протокол в ТЦК у присутності військовозобов'язаного, якщо особу повідомили про необхідність явки належним чином і вона проігнорувала виклик без поважної причини.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

то ТЦК підуть найпростішим способом:
1. З 17.07 почнуть слати повістки з вимогою явитись через 14 днів (в серпні).
2. Коли "ухилянт" не з'явиться по такій повістці - то почекають ще 3 дні, щоб їх не сповістили про поважні причини.
3. Вже тоді накладуть штраф.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 29.07.22
Подякував: 588 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:03

Світовий банк вперше відніс Україну до класу держав з національним доходом вище середнього. Класифікація ведеться за показником GNI per capita, тому відображає динаміку не абсолютних показників, а відносних - в чисельнику ВВП, в знаменнику населення

Ukraine’s upward change in classification resulted from a resumption of economic growth in 2023 (real GDP grew 5.3%, following a drop of 28.8% in 2022) along with a continued decline in population, which has fallen more than 15% since the invasion from Russia began. These factors were further amplified by price increases of domestically produced goods and services to result in a large increase in nominal Atlas GNI per capita of 18.5%. While Ukraine’s economy was significantly impaired by Russia’s invasion, real growth in 2023 was driven by construction activity (24.6%), reflecting a sizable increase in investment spending (52.9%) supporting Ukraine’s reconstruction effort in the wake of ongoing destruction.


Зображення

https://blogs.worldbank.org/en/opendata ... -2024-2025
Радіо
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12485
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 7209 раз.
 
Профіль
16
8
1
4
  #<1 ... 11509115101151111512>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3431, 3432, 3433
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34323 36983283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2024 12:42
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13265288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23201627
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1312)
02.07.2024 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.