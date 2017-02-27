Додано: Вів 02 лип, 2024 15:56

Если я понял идею, то в Резерв+ человек должен обновить свои персональные данные и данные о своем фактически местонахождении.

Если этого не сделать - то первый штраф 17К гривен.

Затем на этот адрес заказным письмом ТЦК высылает повестку. А если не обновить в Резерв+, скорее всего, подтянется адрес прописки или еще из какого-то реестра. Если потом не получить письмо — его возвращают ТЦК и это основание считать что человек получил повестку и не появился.

Далее могут выписать штраф 25К гривен.

А вот дальше пока неясно: если уплатить штраф — что тогда? Должны прислать новую повестку, когда явиться и если опять не пришел — то что? Снова штраф? Или уже уголовное дело? А если не заплатил штраф – арест счетов (если они есть)? И дальше что?



В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.