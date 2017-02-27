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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:23
Victor8 написав:
Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
А некоторые валюту начнут даже продавать.
Какие у кого мысли/идеи по этом поводу?
Будуть моментально - розкажу свою історію. Я працюю офіційно - понесла моя головбух дані про мене в ТЦК, авто і т.і.. Величезна анкета зі всіма моїми даними + скріни військового, пспорту всьго-всього. Кажу їй - якщо все несеш про мене то візьми вже цей к'юар код щоб я нікуди не ходив. Але не все так сталося як гадалося. Виявляється, що це дані з підприємства, а мені ще потрібно особисто прийти і ніякий резерв+ не підходить і навіть папір з ЦНАПУ, бо з тим папером з ЦНАПУ і цнаповським к'юаркодом треба всеодно прийти в ТЦК - бо лише там дають правильний к'юар код
!!! Таких довбнів як в ТЦК ще світ не бачив !!! А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!! Ці ідіоти поховають любу ідею цифровізації, бо у нас маленька радянська армія, тому ми і маємо проблеми перед великою радянською армією про наслідки протистояння яких я не пишу, тут всі грамонті і все розуміють
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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:35
Victor8 написав:
Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
А некоторые валюту начнут даже продавать.
Какие у кого мысли/идеи по этом поводу?
Ну моя думка, що вплив закона 17.07 ( номер 10449) важко спрогнозувати.
Просто система інертна, довго запрягає, тому шокового впливу одразу не буде.
Всім хто не оновив дані до 17.07 випишуть по 17 000, но питання в тому що далі?
Будуть інформувати "порушників" вірніше до кого дотянуться. Це теж буде не одразу.
Далі напевне будуть розсилати повістки тим хто оновив дані, їх будуть викликати і мобілізувати, це теж робота яка вимагає ресурсів.
Можливо на поліцію перекладуть відповідальність зупиняти чоловіків, провіряти по базам даним, доставляти в ТЦК і інформувати про порушення, но виглядає трохи не реально.
Треба уточнень, но по вашому питанню, вважаю вагомого вплива одразу не буде, але потім економіка відчує, но теж напевне не буде серйозного впливу на валютний ринок, бо треба щоб той штраф не тільки наклали, а і стягнули.
По курсу, я промазав, міжбанк побив рекорди, готівка столиці найадекватніші перевірені курси 40.93 на 41.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:30
Успіх написав: Slon_Nosov написав:
Дякуючи тобі в нас боневтік "Безстроково!", а це ще страшніше для майбутнього України...
Нічого, закінчиться війна, виберете собі сивочолого і - настане Рай на землі!))
Slon_Nosov написав:
Та й тебе не відпустять, будеш далі страждати
за голосування у 2019
Що там твій син, чи племінник(чи хто там у тебе воює?) - хоче далі страждати і не хоче, щоб його підмінив умовний Василь з Рівного, чи сини Будівельника?
Ні, не хоче?
Точно?
Там мій син та всі хочуть додому, якщо хтось списується за станом здоровья інщі радіють за побратима. Бо піхота це не артилерія, ризики інші...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:32
Успіх написав:
Скоро будуть ОБМІНЮВАТИ ДОЛЯРИ і сплачувати штрафи!
Курс долара - однозначно вниз!)))
А если покупать доллары, чтобы у военкома получить индульгенцию от штрафов, то куда курс?
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