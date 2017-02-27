Додано: Вів 02 лип, 2024 20:59

somilitark написав: Shaman написав: конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити?



по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...



якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.



я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити?по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів

Синочка я в бізнесі з 95-го року, не батрачив на самодурів заглядаючи їм до рота, а створював робочі місця сам.

Я запитав, у нас 20% інфляція в минулому році? Треба було вирішувати питання довіри під час великої війни, навіть зараз облікова ставка смішна, коли ставиться питання існування держави?(((

Я запитую, добре тещі у відчаї казати краще мені вмерти, бо немає за що лікуватись?

Дуже добре, що у вас вік, коли не треба лікуватись, но так буде не завжди, може щось почне доходити, колись, но бачу що надій на це мало.

Освіта у мене вища, магістр менеджмента, очно, а не десь купив контрольну і два тижні на рік щось слухав на начитці, більшість викладачів вчилась в мацкві, гоняли нас як положено, в універі пропонували аспірантуру, но вибрав гроші, бо треба було закруглятись з бізнесом на користь більш активної роботи на державу.

Так що пора вже дорослішати, но я бачу щось вам пояснювати, то даремно втрачений час, а сучасна якість освіти розчаровує, 2+2 не можуть скласти "випускникі", економіка просто вам не дана богом

Колись викладач економічної теорії казав, я поставив двойку одній дівчині і її виганяють з універа, приїхала її мама, каже моя доця дуже добре готує, прибирає, гарна, а викладач каже, але це все добре, просто економіка їй не дана, вона просто не ту вибрала вищу освіту, тому скажіть мені дякую, щось може з вами теж сама історія, досить ганьбитись і соромитись, моя вам порада)))

п.с. і треба вам піти працювати не на велику шарашкіну контору, а в маленьку фірму, де 10 чоловік роблять те що у монополістів виконують 50 чи 100, ось тоді і будете людина оркестр з "поняттям процесів", а не хизуватись не зрозуміло чим... Синочка я в бізнесі з 95-го року, не батрачив на самодурів заглядаючи їм до рота, а створював робочі місця сам.Я запитав, у нас 20% інфляція в минулому році? Треба було вирішувати питання довіри під час великої війни, навіть зараз облікова ставка смішна, коли ставиться питання існування держави?(((Я запитую, добре тещі у відчаї казати краще мені вмерти, бо немає за що лікуватись?Дуже добре, що у вас вік, коли не треба лікуватись, но так буде не завжди, може щось почне доходити, колись, но бачу що надій на це мало.Освіта у мене вища, магістр менеджмента, очно, а не десь купив контрольну і два тижні на рік щось слухав на начитці, більшість викладачів вчилась в мацкві, гоняли нас як положено, в універі пропонували аспірантуру, но вибрав гроші, бо треба було закруглятись з бізнесом на користь більш активної роботи на державу.Так що пора вже дорослішати, но я бачу щось вам пояснювати, то даремно втрачений час, а сучасна якість освіти розчаровує, 2+2 не можуть скласти "випускникі", економіка просто вам не дана богомКолись викладач економічної теорії казав, я поставив двойку одній дівчині і її виганяють з універа, приїхала її мама, каже моя доця дуже добре готує, прибирає, гарна, а викладач каже, але це все добре, просто економіка їй не дана, вона просто не ту вибрала вищу освіту, тому скажіть мені дякую, щось може з вами теж сама історія, досить ганьбитись і соромитись, моя вам порада)))п.с. і треба вам піти працювати не на велику шарашкіну контору, а в маленьку фірму, де 10 чоловік роблять те що у монополістів виконують 50 чи 100, ось тоді і будете людина оркестр з "поняттям процесів", а не хизуватись не зрозуміло чим...

от не розумію - спілкуєшся з людиною ввічливо, а вона обирає все одно зверхньо-хамський тон... чого так? ознака того, що багато форумчан в тому віці, коли більшість по-іншому спілкуватися не може? дивина, як на мене, розумна людина завжди може адекватно спілкуватися...а тепер по пунктах. власники успішних бізнесів з 90х років - це мільйонери, а в їх бізнесах давно працює не 10, а сотні та тисячі людей. щось мені підказує, що ви не з таких.у будь-якому разі, мої знання економіки у будь-якому разі набагато ширші ніж ваші, власники бізнесу це не ознака економіст - я ж не з одним власником приватного бізнесу спілкувався, правда не такими дрібними. тому залиште свій зверхній тон, й спробуйте зрозуміти, про що вам кажуть.взагалі це дуже хитрий спосіб ухилитися від відповіді - не маю часу, не бачу сенсу, шукай сам. цим зловживає не один форумчанин, а насправді за цим ховається те, що у людини не вистачає аргументів. я теж, коли спілкуюсь з явними бовдурами, можу таке сказати - але спочатку я ЗАВЖДИ наведу аргументи. а вже потім, коли бачу що людина просто змінює тему, й просто сперечається - тоді вже не витрачаю час.тому скажу так, певен, що дуже небагато форумчан володіє економічними знаннями краще за мене.з приводу девалу - подивимось ще з іншого боку. так, іноземна допомога дозволяє НБУ зараз тримати будь-який курс, який він вважає за необхідний, в тому числі й на рівні нижче ніж треба. пряма емісія грошей в 2022 пройшла, й зараз йде додаткова емісія як під іноземну допомогу, так й як відсотки на депосертифікати. тобто грошей стає все більше. й якщо курс тримати, то рано чи пізно ми отримаємо кратний девал. майже певен, що якби до 2014 року гривню потроху девальвували з 8 до 10-12, то в 2014 може й зупинилися б на 14-18. але то таке, це вже історія.ще раз, курс можна тримати - але завжди пам'ятайте про наслідки кратного девалу колись потім. щоб не робити круглі очі - "а кто это сделал?(с)"з іншого боку, поточні дії НБУ кажуть, що там дійшли до тієї ж думки, що й я кажу - й гривню потроху девальвують