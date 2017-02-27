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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:23
Victor8 написав:
Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
А некоторые валюту начнут даже продавать.
Какие у кого мысли/идеи по этом поводу?
Будуть моментально - розкажу свою історію. Я працюю офіційно - понесла моя головбух дані про мене в ТЦК, авто і т.і.. Величезна анкета зі всіма моїми даними + скріни військового, пспорту всьго-всього. Кажу їй - якщо все несеш про мене то візьми вже цей к'юар код щоб я нікуди не ходив. Але не все так сталося як гадалося. Виявляється, що це дані з підприємства, а мені ще потрібно особисто прийти і ніякий резерв+ не підходить і навіть папір з ЦНАПУ, бо з тим папером з ЦНАПУ і цнаповським к'юаркодом треба всеодно прийти в ТЦК - бо лише там дають правильний к'юар код
!!! Таких довбнів як в ТЦК ще світ не бачив !!! А 17-го рікою потечуть штрафи на підприєства хто такої дурні не знає і працівники якого самостійно не прийдуть в ТЦК - не резер+, не ЦНАП, а лише ТЦК !!! Ці ідіоти поховають любу ідею цифровізації, бо у нас маленька радянська армія, тому ми і маємо проблеми перед великою радянською армією про наслідки протистояння яких я не пишу, тут всі грамонті і все розуміють
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Додано: Вів 02 лип, 2024 17:35
Victor8 написав:
Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
А некоторые валюту начнут даже продавать.
Какие у кого мысли/идеи по этом поводу?
Ну моя думка, що вплив закона 17.07 ( номер 10449) важко спрогнозувати.
Просто система інертна, довго запрягає, тому шокового впливу одразу не буде.
Всім хто не оновив дані до 17.07 випишуть по 17 000, но питання в тому що далі?
Будуть інформувати "порушників" вірніше до кого дотянуться. Це теж буде не одразу.
Далі напевне будуть розсилати повістки тим хто оновив дані, їх будуть викликати і мобілізувати, це теж робота яка вимагає ресурсів.
Можливо на поліцію перекладуть відповідальність зупиняти чоловіків, провіряти по базам даним, доставляти в ТЦК і інформувати про порушення, но виглядає трохи не реально.
Треба уточнень, но по вашому питанню, вважаю вагомого вплива одразу не буде, але потім економіка відчує, но теж напевне не буде серйозного впливу на валютний ринок, бо треба щоб той штраф не тільки наклали, а і стягнули.
По курсу, я промазав, міжбанк побив рекорди, готівка столиці найадекватніші перевірені курси 40.93 на 41.
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somilitark
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:30
Успіх написав: Slon_Nosov написав:
Дякуючи тобі в нас боневтік "Безстроково!", а це ще страшніше для майбутнього України...
Нічого, закінчиться війна, виберете собі сивочолого і - настане Рай на землі!))
Slon_Nosov написав:
Та й тебе не відпустять, будеш далі страждати
за голосування у 2019
Що там твій син, чи племінник(чи хто там у тебе воює?) - хоче далі страждати і не хоче, щоб його підмінив умовний Василь з Рівного, чи сини Будівельника?
Ні, не хоче?
Точно?
Там мій син та всі хочуть додому, якщо хтось списується за станом здоровья інщі радіють за побратима. Бо піхота це не артилерія, ризики інші...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 19:32
Успіх написав:
Скоро будуть ОБМІНЮВАТИ ДОЛЯРИ і сплачувати штрафи!
Курс долара - однозначно вниз!)))
А если покупать доллары, чтобы у военкома получить индульгенцию от штрафов, то куда курс?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:22
Victor8 написав: Дюрі-бачі написав: Victor8 написав:
Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?
Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
Victor8 написав:
Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?
Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...
По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?
Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих...
В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...
По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял.
Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел.
А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.
Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.
гадати, що буде по штрафах можливо, але лише вгадати... як воно буде - подивимось. як на мене, масових штрафів не буде. хоча тих, хто не обновить дані рано чи пізно на штраф можуть спіймати - коли людина попаде в ТЦК.
нагадаю - мета не зібрати штрафи, а мобілізувати людей. масове штрафування в цьому не допоможе.
з приводу виходу з банків - вже неодноразово писав - виходу з банків взагалі не було, біли інші причини зменшення грошей на рахунках в січні.
тому явної кореляції курсу долара з мобілізацією взагалі не передбачаю
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Shaman
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:31
striped написав:Victor8
остатки на счетах говорят не о выходе в кэш, а о росте безнала.
Был провал зимой, но я так понимаю это просто был период перекида денег на жен/родственников. Было предположение, что рост остатков потому что военные не снимают свои зарплаты/кидают на депозиты-овгз.
По штрафам есть интересная оговорка - штраф могут выписать только если о тебе нет информации в реестрах (доступных ТЦК) и ТЦК это сможет доказать. Потому массовости не должно быть. По логике и закону, но где они, а где мы.
трохи детальніше
перекидання коштів на інших людей не змінює залишки на рахунках. а купівля ОВДП навпаки - зменшує залишки.
з приводу депозитів - дві третини коштів на рахунках фізичних осіб - це не депозити, люди просто тримають кошти на рахунках. 40% коштів на рахунках - це Приват. це станом на 1 травня
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Shaman
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:37
Василь-Рівне написав:
Тут багато бізнес теоретиків, я, як недобитий державою, практик скажу таке - виробив якісний товар з південокорейських - не китайських
комплектуючих - не беруть, завіз точно такий китайський низької якості - беруть аж бігом - кажу тут якість не дуже - є ж якісний, але трішечки дорожчий - ні давайте дешевший. А тепер скажіть - які мої і таких як я, подальші дії? І далі мучитись з тим виробництвом, чи завести цьому "мудрому" нарідові лайно з Китаю? Міркую що всі зрозуміли відповідь, бо як казав класик ... а боротись з тупістю пересічного марна і не вдячна справа, цим не бізнес має займатись але якщо на верху такі самі, то перспектив жодних, бо риба завжди гниє з голови :
те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни. це може подобатися чи ні - але це факт. стрімкий розвиток саме АТБ лише підтверджує це.
варіантів два - якщо існуючий обсяг продажів недешевого товару дозволяє працювати в прибуток чи хоча б в 0 - то можна працювати далі, ситуація колись зміниться. якщо є бажання наростити обсяг продажів - можливо має сенс переходити в більш дешевий сегмент.
виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай, але це не так легко. дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.
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Shaman
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Додано: Вів 02 лип, 2024 20:59
somilitark написав: Shaman написав:
конструктиву схоже не буде... це ви такий конфліктний стиль спілкування обираєте, бо з аргументами тяжко, треба на особистості переходити?
по-перше, й освіта, й досвід в мене якраз економічний - про це неодноразово писав. а що у вас, розкажіть. бо ви оперуєте аргументами зовсім не економічними...
якби курс був 8, вашій тещі було б легше платити по 500 грн на день з пенсії 3700? отож.
я вище розписав два конкретних приклади - ви взагалі робите вигляд, що не побачили - почніть читати й відповідати на все, а не вибірково, те що зручно. ви взагалі працювали в якомусь бізнесі? на великому підприємстві? менше емоцій, більше фактів
Синочка я в бізнесі з 95-го року, не батрачив на самодурів заглядаючи їм до рота, а створював робочі місця сам.
Я запитав, у нас 20% інфляція в минулому році? Треба було вирішувати питання довіри під час великої війни, навіть зараз облікова ставка смішна, коли ставиться питання існування держави?(((
Я запитую, добре тещі у відчаї казати краще мені вмерти, бо немає за що лікуватись?
Дуже добре, що у вас вік, коли не треба лікуватись, но так буде не завжди, може щось почне доходити, колись, но бачу що надій на це мало.
Освіта у мене вища, магістр менеджмента, очно, а не десь купив контрольну і два тижні на рік щось слухав на начитці, більшість викладачів вчилась в мацкві, гоняли нас як положено, в універі пропонували аспірантуру, но вибрав гроші, бо треба було закруглятись з бізнесом на користь більш активної роботи на державу.
Так що пора вже дорослішати, но я бачу щось вам пояснювати, то даремно втрачений час, а сучасна якість освіти розчаровує, 2+2 не можуть скласти "випускникі", економіка просто вам не дана богом
Колись викладач економічної теорії казав, я поставив двойку одній дівчині і її виганяють з універа, приїхала її мама, каже моя доця дуже добре готує, прибирає, гарна, а викладач каже, але це все добре, просто економіка їй не дана, вона просто не ту вибрала вищу освіту, тому скажіть мені дякую, щось може з вами теж сама історія, досить ганьбитись і соромитись, моя вам порада)))
п.с. і треба вам піти працювати не на велику шарашкіну контору, а в маленьку фірму, де 10 чоловік роблять те що у монополістів виконують 50 чи 100, ось тоді і будете людина оркестр з "поняттям процесів", а не хизуватись не зрозуміло чим...
от не розумію - спілкуєшся з людиною ввічливо, а вона обирає все одно зверхньо-хамський тон... чого так? ознака того, що багато форумчан в тому віці, коли більшість по-іншому спілкуватися не може? дивина, як на мене, розумна людина завжди може адекватно спілкуватися...
а тепер по пунктах. власники успішних бізнесів з 90х років - це мільйонери, а в їх бізнесах давно працює не 10, а сотні та тисячі людей. щось мені підказує, що ви не з таких.
у будь-якому разі, мої знання економіки у будь-якому разі набагато ширші ніж ваші, власники бізнесу це не ознака економіст - я ж не з одним власником приватного бізнесу спілкувався, правда не такими дрібними. тому залиште свій зверхній тон, й спробуйте зрозуміти, про що вам кажуть.
взагалі це дуже хитрий спосіб ухилитися від відповіді - не маю часу, не бачу сенсу, шукай сам. цим зловживає не один форумчанин, а насправді за цим ховається те, що у людини не вистачає аргументів. я теж, коли спілкуюсь з явними бовдурами, можу таке сказати - але спочатку я ЗАВЖДИ наведу аргументи. а вже потім, коли бачу що людина просто змінює тему, й просто сперечається - тоді вже не витрачаю час.
тому скажу так, певен, що дуже небагато форумчан володіє економічними знаннями краще за мене.
з приводу девалу - подивимось ще з іншого боку. так, іноземна допомога дозволяє НБУ зараз тримати будь-який курс, який він вважає за необхідний, в тому числі й на рівні нижче ніж треба. пряма емісія грошей в 2022 пройшла, й зараз йде додаткова емісія як під іноземну допомогу, так й як відсотки на депосертифікати. тобто грошей стає все більше. й якщо курс тримати, то рано чи пізно ми отримаємо кратний девал. майже певен, що якби до 2014 року гривню потроху девальвували з 8 до 10-12, то в 2014 може й зупинилися б на 14-18. але то таке, це вже історія.
ще раз, курс можна тримати - але завжди пам'ятайте про наслідки кратного девалу колись потім. щоб не робити круглі очі - "а кто это сделал?(с)"
з іншого боку, поточні дії НБУ кажуть, що там дійшли до тієї ж думки, що й я кажу - й гривню потроху девальвують
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Shaman
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Додано: Вів 02 лип, 2024 21:03
Навуходоносор написав:
Пане Сомілітарк, маю пораду - не витрачайте час на логін шаман. Маю припущення, що то якийсь інтернет- воїн, що тимчасово безробітний, не хоче втрачати кваліфікацію і тому тренується "на котах".
свій час можете не витрачати - бо ви схоже зовсім не розумієтесь на цифрах, лише емоції. тому й читаючи цей форум понад 10 років, так й не розібралися, а як це насправді працює. хоча вважаєте себе вже "аксакалом"
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Додано: Вів 02 лип, 2024 21:21
Shaman написав:
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так).
Звідки у нас інфляція 20%, чи не з емісії гривні під західну допомогу долярами? Так надрукують і на 100 гривень за долар і Ви будете виправдовувати "цілющий девал", де межа? Межі "цілющого девалу" нема!
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