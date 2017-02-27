RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11510115111151211513

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни.

Україна точно бідна країна? Не смішіть. Я вже давав посилання на класика про розруху не в клозетах а в головах, бо тато з кумом на вечірні посиденьки, після яких буде страждати головним болем і блювати витратить суму в рази більшу ніж на іграшку дитині і купить він цю іграшку дешеву китайську, а не якісну українського виробництва, а дорогу на вулиці не перейдеш бо безкінечний потік недешевих авто, а Ви тут про бідну країну, тут вже писали: viewtopic.php?p=5743584#p5743584
  Shaman написав:виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай

Ви просто не в темі - технології продаж зараз настільки високі і не прості, що якщо ними досконально володієш, то не факт, що виробництво прибутковіше - американці кажуть так: придумав - заробив долар, виробив - заробив 10, продав заробив 100 і це чиста правда - продати зараз не легше ніж виробити.
  Shaman написав:дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.

А це Ви Гетьманцеву поясніть який якщо побачить зниження сплати податків - відразу тебе запише в групу ризику і знищить перевірками і війна наших можновладців не обходить - для них війни немає.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 лип, 2024 21:45, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6901 раз.
Подякували: 3114 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Україна точно бідна країна?
Половина населення за межею бідності, а інші - скуповують валюту.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 29.07.22
Подякував: 588 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:а інші - скуповують валюту.

А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6901 раз.
Подякували: 3114 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 11510115111151211513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3431, 3432, 3433
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34323 36983484
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2024 12:42
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13265360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23201656
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1312)
02.07.2024 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.