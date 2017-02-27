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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 21:33
Shaman написав:
те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни.
Україна точно бідна країна? Не смішіть. Я вже давав посилання на класика про розруху не в клозетах а в головах, бо тато з кумом на вечірні посиденьки, після яких буде страждати головним болем і блювати витратить суму в рази більшу ніж на іграшку дитині і купить він цю іграшку дешеву китайську, а не якісну українського виробництва, а дорогу на вулиці не перейдеш бо безкінечний потік недешевих авто, а Ви тут про бідну країну, тут вже писали: viewtopic.php?p=5743584#p5743584
Shaman написав:
виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай
Ви просто не в темі - технології продаж зараз настільки високі і не прості, що якщо ними досконально володієш, то не факт, що виробництво прибутковіше - американці кажуть так: придумав - заробив долар, виробив - заробив 10, продав заробив 100 і це чиста правда - продати зараз не легше ніж виробити.
Shaman написав:
дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.
А це Ви Гетьманцеву поясніть який якщо побачить зниження сплати податків - відразу тебе запише в групу ризику і знищить перевірками і війна наших можновладців не обходить - для них війни немає.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 02 лип, 2024 21:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 21:36
Василь-Рівне написав:
Україна точно бідна країна?
Половина населення за межею бідності, а інші - скуповують валюту.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48
Дюрі-бачі написав:
а інші - скуповують валюту.
А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності
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