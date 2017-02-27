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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11510115111151211513

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:а інші - скуповують валюту.

А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності :twisted:
P.S. Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК) бо як вже писав, головбух раніше дала всі мої дані в тцк, тому на тому папері вже все як треба і в тцк пертись вже не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 лип, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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