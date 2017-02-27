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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48
Дюрі-бачі написав:
а інші - скуповують валюту.
А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності
P.S. Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК) бо як вже писав, головбух раніше дала всі мої дані в тцк, тому на тому папері вже все як треба і в тцк пертись вже не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 02 лип, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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