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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48
Дюрі-бачі написав:
а інші - скуповують валюту.
А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності
P.S. Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК) бо як вже писав, головбух раніше дала всі мої дані в тцк, тому на тому папері вже все як треба і в тцк пертись вже не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 02 лип, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 23:28
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни.
Україна точно бідна країна? Не смішіть. Я вже давав посилання на класика про розруху не в клозетах а в головах, бо тато з кумом на вечірні посиденьки, після яких буде страждати головним болем і блювати витратить суму в рази більшу ніж на іграшку дитині і купить він цю іграшку дешеву китайську, а не якісну українського виробництва, а дорогу на вулиці не перейдеш бо безкінечний потік недешевих авто, а Ви тут про бідну країну, тут вже писали: viewtopic.php?p=5743584#p5743584
й все-таки ми поки що бідна країна. я не просто так про АТБ. машин дорогих багато, а загалом машин на кількість населення - ще дуже далеко до Європи - якраз ознака великого розшарування - тому продукція або для бідних, або для дуже багатих. середній клас - невеличкий
Shaman написав:
виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай
Ви просто не в темі - технології продаж зараз настільки високі і не прості, що якщо ними досконально володієш, то не факт, що виробництво прибутковіше - американці кажуть так: придумав - заробив долар, виробив - заробив 10, продав заробив 100 і це чиста правда - продати зараз не легше ніж виробити.
якщо ви читаєте, що я пишу, то фразу що головне продати, а не виробити - я писав неодноразово. але сучасні продажі - Amazon, AliExpress, та ж Rozetka. маржа в виробництві трохи більша. й не робіть висновки, що я знаю, а що ні - можете спитати. хоча так, не професійний продажник
Shaman написав:
дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.
А це Ви Гетьманцеву поясніть який якщо побачить зниження сплати податків - відразу тебе запише в групу ризику і знищить перевірками і війна наших можновладців не обходить - для них війни немає.
давайте визнаємо, що питання ухилення від податків - воно теж дуже актуальне. не Гетьманцеву про це казати, але проблема є. нам не підвищувати податки треба, а далі бізнес виводити на світло.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 23:34
AndriyQ написав: Shaman написав:
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так).
Звідки у нас інфляція 20%, чи не з емісії гривні під західну допомогу долярами? Так надрукують і на 100 гривень за долар і Ви будете виправдовувати "цілющий девал", де межа? Межі "цілющого девалу" нема!
я зрозумів, що всі вчепилися в цифру 20% - це був умовний приклад. ок беремо не інфляцію, а ставку центробанку. 13,0% у нас проти 5,5% в США.
девал - це об'єктивне економічне явище. й він настає при емісії, подобається вам це чи ні. емісія в нас була, девал ще не відіграв. питання стоїть - девал буде керований, чи тримаємо курс, а потім як завжди - ракета
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