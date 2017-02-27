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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48
Дюрі-бачі написав:
а інші - скуповують валюту.
А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності
P.S. Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК) бо як вже писав, головбух раніше дала всі мої дані в тцк, тому на тому папері вже все як треба і в тцк пертись вже не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 02 лип, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 23:28
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни.
Україна точно бідна країна? Не смішіть. Я вже давав посилання на класика про розруху не в клозетах а в головах, бо тато з кумом на вечірні посиденьки, після яких буде страждати головним болем і блювати витратить суму в рази більшу ніж на іграшку дитині і купить він цю іграшку дешеву китайську, а не якісну українського виробництва, а дорогу на вулиці не перейдеш бо безкінечний потік недешевих авто, а Ви тут про бідну країну, тут вже писали: viewtopic.php?p=5743584#p5743584
й все-таки ми поки що бідна країна. я не просто так про АТБ. машин дорогих багато, а загалом машин на кількість населення - ще дуже далеко до Європи - якраз ознака великого розшарування - тому продукція або для бідних, або для дуже багатих. середній клас - невеличкий
Shaman написав:
виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай
Ви просто не в темі - технології продаж зараз настільки високі і не прості, що якщо ними досконально володієш, то не факт, що виробництво прибутковіше - американці кажуть так: придумав - заробив долар, виробив - заробив 10, продав заробив 100 і це чиста правда - продати зараз не легше ніж виробити.
якщо ви читаєте, що я пишу, то фразу що головне продати, а не виробити - я писав неодноразово. але сучасні продажі - Amazon, AliExpress, та ж Rozetka. маржа в виробництві трохи більша. й не робіть висновки, що я знаю, а що ні - можете спитати. хоча так, не професійний продажник
Shaman написав:
дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.
А це Ви Гетьманцеву поясніть який якщо побачить зниження сплати податків - відразу тебе запише в групу ризику і знищить перевірками і війна наших можновладців не обходить - для них війни немає.
давайте визнаємо, що питання ухилення від податків - воно теж дуже актуальне. не Гетьманцеву про це казати, але проблема є. нам не підвищувати податки треба, а далі бізнес виводити на світло.
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Додано: Вів 02 лип, 2024 23:34
AndriyQ написав: Shaman написав:
ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так).
Звідки у нас інфляція 20%, чи не з емісії гривні під західну допомогу долярами? Так надрукують і на 100 гривень за долар і Ви будете виправдовувати "цілющий девал", де межа? Межі "цілющого девалу" нема!
я зрозумів, що всі вчепилися в цифру 20% - це був умовний приклад. ок беремо не інфляцію, а ставку центробанку. 13,0% у нас проти 5,5% в США.
девал - це об'єктивне економічне явище. й він настає при емісії, подобається вам це чи ні. емісія в нас була, девал ще не відіграв. питання стоїть - девал буде керований, чи тримаємо курс, а потім як завжди - ракета
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Додано: Сер 03 лип, 2024 01:08
flysoulfly написав: Успіх написав: Victor8 написав:
В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
Victor8 написав:
А это - миллиарды гривен в неделю могут быть...
Що ж це виходить, що МОЖЛИВО, через місяць - курс долара "камнем вниз" на 36,6!
та да,а шо не 28,8 ?
особливо коли нема штрафу чим платити, навіть за комунальні, там ж теж борги шалені у людей, на рахунках банків теж ніх..я, десь виїхати заробити зась, кордони закриті, мабуть курс буде 10 грн за 1 дол
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Додано: Сер 03 лип, 2024 07:20
Василь-Рівне написав:
Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК)
А потрібен ще vin код який ліплять у військовий тільки в тцк. А в ТЦК працівники, поки черговий раз ходив оновляти документи, хоча особисто в мене все десятки років без змін і неодноразово все подавав, то тільки і розмови від працівників, що цнапи це ніщо і звати їх ніяк. Звичайно велике питання до всієї цифровізації, чому всі ці папірці потрібно тягати фізично, а не можна в якихось електронних форматах ганяти, але однозначно до кінця встановлених термінів мільйони не оновлять дані. І от тоді наступний етап буде надцікавий, чи то всі ці мільйони поставлять на лічильник, а які ж тоді потрібно сили, щоб вибивати ці штрафи, чи то строгість законів компенсується їх невиконанням, що ще більше підірве повагу до всіляких органів. Дуже сумніваюсь, що вся ця компанія дасть змогу мобілізувати якісний контингент в необхідних к-тях, а підприємці то і так незрозуміло яким дивом викручуються, ну далі їм точно легше не стане.
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