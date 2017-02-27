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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11510115111151211513

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 21:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:а інші - скуповують валюту.

А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності :twisted:
P.S. Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК) бо як вже писав, головбух раніше дала всі мої дані в тцк, тому на тому папері вже все як треба і в тцк пертись вже не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 лип, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:28

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни.

Україна точно бідна країна? Не смішіть. Я вже давав посилання на класика про розруху не в клозетах а в головах, бо тато з кумом на вечірні посиденьки, після яких буде страждати головним болем і блювати витратить суму в рази більшу ніж на іграшку дитині і купить він цю іграшку дешеву китайську, а не якісну українського виробництва, а дорогу на вулиці не перейдеш бо безкінечний потік недешевих авто, а Ви тут про бідну країну, тут вже писали: viewtopic.php?p=5743584#p5743584

й все-таки ми поки що бідна країна. я не просто так про АТБ. машин дорогих багато, а загалом машин на кількість населення - ще дуже далеко до Європи - якраз ознака великого розшарування - тому продукція або для бідних, або для дуже багатих. середній клас - невеличкий
  Shaman написав:виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай

Ви просто не в темі - технології продаж зараз настільки високі і не прості, що якщо ними досконально володієш, то не факт, що виробництво прибутковіше - американці кажуть так: придумав - заробив долар, виробив - заробив 10, продав заробив 100 і це чиста правда - продати зараз не легше ніж виробити.

якщо ви читаєте, що я пишу, то фразу що головне продати, а не виробити - я писав неодноразово. але сучасні продажі - Amazon, AliExpress, та ж Rozetka. маржа в виробництві трохи більша. й не робіть висновки, що я знаю, а що ні - можете спитати. хоча так, не професійний продажник
  Shaman написав:дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.

А це Ви Гетьманцеву поясніть який якщо побачить зниження сплати податків - відразу тебе запише в групу ризику і знищить перевірками і війна наших можновладців не обходить - для них війни немає.

давайте визнаємо, що питання ухилення від податків - воно теж дуже актуальне. не Гетьманцеву про це казати, але проблема є. нам не підвищувати податки треба, а далі бізнес виводити на світло.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 23:34

  AndriyQ написав:
  Shaman написав:ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так).

Звідки у нас інфляція 20%, чи не з емісії гривні під західну допомогу долярами? Так надрукують і на 100 гривень за долар і Ви будете виправдовувати "цілющий девал", де межа? Межі "цілющого девалу" нема! :roll:

я зрозумів, що всі вчепилися в цифру 20% - це був умовний приклад. ок беремо не інфляцію, а ставку центробанку. 13,0% у нас проти 5,5% в США.

девал - це об'єктивне економічне явище. й він настає при емісії, подобається вам це чи ні. емісія в нас була, девал ще не відіграв. питання стоїть - девал буде керований, чи тримаємо курс, а потім як завжди - ракета :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 01:08

  flysoulfly написав:
  Успіх написав:
  Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
  Victor8 написав:А это - миллиарды гривен в неделю могут быть...
Що ж це виходить, що МОЖЛИВО, через місяць - курс долара "камнем вниз" на 36,6! :lol:
та да,а шо не 28,8 ?



особливо коли нема штрафу чим платити, навіть за комунальні, там ж теж борги шалені у людей, на рахунках банків теж ніх..я, десь виїхати заробити зась, кордони закриті, мабуть курс буде 10 грн за 1 дол :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 08:59

  AndriyQ написав:
  Дюрі-бачі написав:МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
  Shaman написав:дограємося до чергового кратного девалу

Його й так не уникнути після перемоги.

Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.

Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.

Війна , повномасштабна , не на часі?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 14:29

Межбанк сегодня скачет то вверх то вниз...
А какие причины то?
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 14:44

Victor8 НБУ стабілізує курс. Схоже їх 40,7 влаштовує.
Дюрі-бачі
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