А ще інші держслужбовці на зарплату квартирки по 50 млн і порше каєни для коханок, а весна прийде саджати будемо - ага гречкосіїв у бусики незламності P.S. Може кому буде цікаво сьогодні встиг в цнап бо по вівторках у нас до 20-00 працює - отримав папір з правильним к'юар кодом і вже з витягом з тцк з осучасненим ВОСом ( написаним абсолютно безграмотно довбнями з ТЦК) бо як вже писав, головбух раніше дала всі мої дані в тцк, тому на тому папері вже все як треба і в тцк пертись вже не потрібно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 лип, 2024 22:00, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:те що народ купує дешеве - це ознака бідної країни.
Україна точно бідна країна? Не смішіть. Я вже давав посилання на класика про розруху не в клозетах а в головах, бо тато з кумом на вечірні посиденьки, після яких буде страждати головним болем і блювати витратить суму в рази більшу ніж на іграшку дитині і купить він цю іграшку дешеву китайську, а не якісну українського виробництва, а дорогу на вулиці не перейдеш бо безкінечний потік недешевих авто, а Ви тут про бідну країну, тут вже писали: viewtopic.php?p=5743584#p5743584
й все-таки ми поки що бідна країна. я не просто так про АТБ. машин дорогих багато, а загалом машин на кількість населення - ще дуже далеко до Європи - якраз ознака великого розшарування - тому продукція або для бідних, або для дуже багатих. середній клас - невеличкий
Shaman написав:виробництво з одного боку трохи прибутковіше, аніж купи-продай
Ви просто не в темі - технології продаж зараз настільки високі і не прості, що якщо ними досконально володієш, то не факт, що виробництво прибутковіше - американці кажуть так: придумав - заробив долар, виробив - заробив 10, продав заробив 100 і це чиста правда - продати зараз не легше ніж виробити.
якщо ви читаєте, що я пишу, то фразу що головне продати, а не виробити - я писав неодноразово. але сучасні продажі - Amazon, AliExpress, та ж Rozetka. маржа в виробництві трохи більша. й не робіть висновки, що я знаю, а що ні - можете спитати. хоча так, не професійний продажник
Shaman написав:дуже багато виробництв наразі в кращому випадку працюють в нуль, чого не розуміє багато хто на цій гілці.
А це Ви Гетьманцеву поясніть який якщо побачить зниження сплати податків - відразу тебе запише в групу ризику і знищить перевірками і війна наших можновладців не обходить - для них війни немає.
давайте визнаємо, що питання ухилення від податків - воно теж дуже актуальне. не Гетьманцеву про це казати, але проблема є. нам не підвищувати податки треба, а далі бізнес виводити на світло.
Shaman написав:ще раз по кроках. я кажу про те, що якщо у нас інфляція 20%, а в США 5%, то девальвація має бути 15% (насправді відсоток трохи інший, але для спрощення пояснення приймемо так).
Звідки у нас інфляція 20%, чи не з емісії гривні під західну допомогу долярами? Так надрукують і на 100 гривень за долар і Ви будете виправдовувати "цілющий девал", де межа? Межі "цілющого девалу" нема!
я зрозумів, що всі вчепилися в цифру 20% - це був умовний приклад. ок беремо не інфляцію, а ставку центробанку. 13,0% у нас проти 5,5% в США.
девал - це об'єктивне економічне явище. й він настає при емісії, подобається вам це чи ні. емісія в нас була, девал ще не відіграв. питання стоїть - девал буде керований, чи тримаємо курс, а потім як завжди - ракета
Victor8 написав:В любом случае - штрафы большие, некоторым придется валюту менять для оплаты штрафов.
Victor8 написав:А это - миллиарды гривен в неделю могут быть...
Що ж це виходить, що МОЖЛИВО, через місяць - курс долара "камнем вниз" на 36,6!
та да,а шо не 28,8 ?
особливо коли нема штрафу чим платити, навіть за комунальні, там ж теж борги шалені у людей, на рахунках банків теж ніх..я, десь виїхати заробити зась, кордони закриті, мабуть курс буде 10 грн за 1 дол
Дюрі-бачі написав:МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом". Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі: 1. Є зовнішня допомога 2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
Shaman написав:дограємося до чергового кратного девалу
Його й так не уникнути після перемоги.
Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.
Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.
Victor8 написав:Межбанк сегодня скачет то вверх то вниз... А какие причины то?
Якщо ви зробите більший масштаб, то взагалі не побачите ніяких коливань, останнім часом все крутиться біля середньрічного в бюджеті, тобто 40.7. А от готівка оперативно і активно відреагувала, зараз працюють 40.85 на 40.93, хоча теж фактично на місці. Керована гнучкість по теорії, а по факту мінімум до 1-го вересня новий курс 36.6 зафіксований, просто скорегований на рівень інфляції натікавший за 2 роки)))
На готівці відчувається повний штиль, впливу закона 17.07 не спостерігається)))
можливо оце подорожчання валюти на цьому тижні пов'язане з тим, що бюджет в останній день червня вкинув в банківську системи аж 44 ярди грн. й не знаю, хто де бачить зменшення, але валютні інтервенції менше 5 ярдів грн не проходять останні декілька тижнів.
цікаво, скільки сьогодні продали валюти - завтра побачимо