RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11511115121151311514

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування закінчилось Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
23%
19
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:05

  zerocool написав:
  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

Півтора місяці скоро буде, зрозуміли що хєрню придумали та зам'яли тему?

Якраз на 16 липня замутять
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17085
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:нагадаю - мета не зібрати штрафи, а мобілізувати людей. масове штрафування в цьому не допоможе.

з приводу виходу з банків - вже неодноразово писав - виходу з банків взагалі не було, біли інші причини зменшення грошей на рахунках в січні.

тому явної кореляції курсу долара з мобілізацією взагалі не передбачаю
1 Одне- другому не заважає
2 При цьому - кількість зібраних штрафів (наприклад 3 млн осіб*17000 грн=50 млрд грн)-вже сума серьозна для нашого бюджету
3 Згідно з статистикою НБУ - за перші 6 місяців 2024 в порівнянні з 6 місяців 2023 - тільки від того що слово
ЗАРОБІТЧАНИ - було змінено на УХИЛЯНТИ ( привіт боротьбі проти Залужного з метою знизити рейтнги ЗСУ) - заробітчани перевели в Україну на 400 млн Доларів менше...

Як бачите - дурні ігри в політику - приводять до поганих наслідків в економіці..і ще не ясно чи вони закінчились..адже є гетьманцев який заявляє
а - економічного бронювання не буде=заберемо любих ( і якщо виявиться що забрали найкращих-нам по барабану)
б - податки піднімемо ( це після того як заберемо працівників=два постріли собі в тулуб і ногу економіки за яку гетьманцев відповідає
в - а якщо не будуть( пофіг що не мають ким заробляти) платити -посилимо репресії=контрольний постріл економіці в голову.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27820
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2954 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11511115121151311514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3431, 3432, 3433
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34327 36984530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 18:51
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13265682
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23201802
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1944)
03.07.2024 18:07
Ринок ОВДП (6517)
03.07.2024 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.