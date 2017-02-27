Shaman написав:нагадаю - мета не зібрати штрафи, а мобілізувати людей. масове штрафування в цьому не допоможе.
з приводу виходу з банків - вже неодноразово писав - виходу з банків взагалі не було, біли інші причини зменшення грошей на рахунках в січні.
тому явної кореляції курсу долара з мобілізацією взагалі не передбачаю
1 Одне- другому не заважає 2 При цьому - кількість зібраних штрафів (наприклад 3 млн осіб*17000 грн=50 млрд грн)-вже сума серьозна для нашого бюджету 3 Згідно з статистикою НБУ - за перші 6 місяців 2024 в порівнянні з 6 місяців 2023 - тільки від того що слово ЗАРОБІТЧАНИ - було змінено на УХИЛЯНТИ ( привіт боротьбі проти Залужного з метою знизити рейтнги ЗСУ) - заробітчани перевели в Україну на 400 млн Доларів менше...
Як бачите - дурні ігри в політику - приводять до поганих наслідків в економіці..і ще не ясно чи вони закінчились..адже є гетьманцев який заявляє а - економічного бронювання не буде=заберемо любих ( і якщо виявиться що забрали найкращих-нам по барабану) б - податки піднімемо ( це після того як заберемо працівників=два постріли собі в тулуб і ногу економіки за яку гетьманцев відповідає в - а якщо не будуть( пофіг що не мають ким заробляти) платити -посилимо репресії=контрольний постріл економіці в голову.